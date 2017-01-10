Almanyaâ€™nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Herzog yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Almanya'nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Roman Herzog hayatÄ±nÄ± kaybetti

Almanya'nÄ±n 7‘inci CumhurbaÅŸkanÄ± Roman Herzog, 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Almanya'da 1994-1999 yÄ±llarÄ± arÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Roman Herzog, 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Herzog'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi doÄŸrulandÄ±. Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Frank Walter Steinmeier açÄ±klamasÄ±nda, "Bugün çok önemli politikacÄ± ve devlet adamÄ±nÄ± kaybettik" ifadesini kullandÄ±.

Ä°ki çocuk babasÄ± olan Herzog, Alman ordularÄ±nÄ±n Polonya'daki iÅŸgali yüzünden Polonya halkÄ±ndan özün dileyen CumhurbaÅŸkanÄ± olarak tarihe geçmiÅŸti.

HERZOG HAKKINDA

Almanya'da yaÅŸayan Türkler tarafÄ±ndan da sevilen ve Türkiye'ye karÅŸÄ± olumlu fikirlere sahip olan CumhurbaÅŸkanÄ± Herzog, 1934 yÄ±lÄ±nda Bavyera eyaletinin Landshut ÅŸehrinde Protestan bir ailenin çocuÄŸu olarak doÄŸdu. Münih'te hukuk öÄŸrenimi gördükten sonra 1957 yÄ±lÄ±nda devlet sÄ±navÄ±na girerek asistan olan Herzog, 1964 yÄ±lÄ±na kadar Münih Üniversitesi'nde bu görevi sürdürdü. AynÄ± üniversitede de profesör olduktan sonra Berlin Serbest Üniversitesi'nde çalÄ±ÅŸtÄ±. 1971-72 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bu üniversitenin rektör yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüttü.

Baden-Württemberg eyaletinin kültür bakanÄ± oldu olan Herzog, 1978-1983 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda CDU/CSU'nun protestan üyeleri birliÄŸinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendi. 1980-1983 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Baden-Württemberg eyaletinin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± vazifesini yürüttü. 1983 yÄ±lÄ±nda Almanya Federal Anayasa Mahkemesi üyeliÄŸine getirilen Herzog, aynÄ± yÄ±l mahkemenin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± 4 yÄ±l sonra da baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi.

7 yÄ±llÄ±k Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden sonra 1994 yÄ±lÄ±nda Almanya Parlamentosu tarafÄ±ndan 5 yÄ±l için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi. 1994 yÄ±lÄ±nda Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±nÄ±n yÄ±ldönümü nedeniyle bir konuÅŸma yaparak Polonya halkÄ±na Alman halkÄ±nÄ±n özürlerini iletti.