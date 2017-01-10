Fas'ta burka giymek yasaklandÄ±

MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerde giyimi yaygÄ±n olan "Burka" Ã§arÅŸaf tÃ¼rÃ¼ Fas'ta yasaklandÄ±.

Müslüman ülkelerde ve dünyanÄ±n pek çok yerindeki Müslüman topluluklarda giyimi yaygÄ±n olan çarÅŸaf türü Burka, Fas'ta resmen yasaklandÄ±. 48 saat içerisinde bütün burka üretiminin biteceÄŸi açÄ±klandÄ±.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ülkenin Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve maÄŸazalara gönderdiÄŸi resmi yazÄ±da, burka üretimi ve satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bu ürünün üretim ve satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± talep etti.YasaÄŸÄ±n 48 saat içerisinde uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi yazÄ±da yasaÄŸa uymayanlarÄ±n ürettikleri mallara el konulacaÄŸÄ± kaydedildi.

BURKA NEDÄ°R? HANGÄ° ÜLKELER KULLANIR?

Burka, her tarafÄ± kapalÄ± ve sadece yüz kÄ±smÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸu çarÅŸafa verilen addÄ±r. Taliban yönetimi zamanÄ±nda Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmiÅŸti. Åžu anda yaygÄ±n olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'Ä±n kuzey bölgesinde raÄŸbet görmekle beraber, dünyanÄ±n hemen her yerinde kullanÄ±lmaktadÄ±r. AyrÄ±ca bazÄ± koyu Yahudi mezhepleri de burka benzeri tüm vücudu örten kÄ±yafetler giymektedirler.