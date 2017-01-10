Ä°ran'da onbinlerce vatandaÅŸ Rafsancani'yi sonsuzluÄŸa bÃ¶yle uÄŸurladÄ±

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin cenaze tÃ¶reni iÃ§in onbinlerce insan Tahran Ãœniversitesi'nde toplandÄ±.

Ä°ran Devlet Televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney'in yönettiÄŸi Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin cenaze töreni için 10 binlerce kiÅŸinin SalÄ± günü sokaklarÄ± doldurduÄŸunu gösterdi. Cenaze namazÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani ve tüm devlet erkanÄ± saf tuttu.

RUHANÄ° TABUTUN ÖNÜNDE DUA ETTÄ°

Cenaze töreninde Ruhani lider Ali Hamaney, Devlet BaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ve Parlamento BaÅŸkanÄ± Ali Larijani ile birlikte Rafsancani'nin tabutunun önünde dua etti.

DÜNYA BU FOTOÄžRAFI GEÇTÄ°

Cenaze törenine yüz binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Amerikan Associated Press (AP) haber ajansÄ±, Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fazeh HaÅŸimi'nin tören sÄ±rasÄ±nda bir otobüsün penceresinden zafer iÅŸareti yaptÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± dünyaya geçti.

METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSÄ°Z

Üç gün resmi yas ilan edilen ülkede, törene katÄ±lmak isteyenler metro ve otobüslerden ücretsiz yararlandÄ±.

DEVRÄ°M LÄ°DERÄ°NÄ°N BULUNDUÄžU MEZARLIÄžA GÖMÜLECEK

Pazar günü 82 yaÅŸÄ±nda kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybeden Rafsanjani'nin 1979 devrimi lideri Ruhullah Hamaney'in bulunduÄŸu mezarlÄ±ÄŸa gömüleceÄŸi bildirildi. Ruhullah Hamaney', Ä°ran Ä°slam Devrimi'nin siyasi, hukuki ve ruhani önderidir. Ä°ran'da Muhammed RÄ±za Pehlevi rejimine son verip Ä°slam Cumhuriyetini kuran ve devrimden sonraki tüm dini yetkileri elinde tutan Åžiî önderdir. Devrimden sonraki on yÄ±l boyunca Ä°slam Devriminin rehberliÄŸini de yapmÄ±ÅŸtÄ±r.