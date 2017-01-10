Ã‡ektiÄŸi selfieyle twitterda olay yaratan kadÄ±n gelen yorumlarÄ± bÃ¶yle fÄ±rsata Ã§evirdi

ABD'de yayan Alyssa Bordelon adÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n, fotoÄŸraftaki daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k nedeniyle Ã§ok eleÅŸtirildi ancak bu durumu fÄ±rsata Ã§evirerek evine temzilikÃ§i tutmak iÃ§in GoFundMe sitesinden kampanya baÅŸlattÄ±.

ABD'nin Louisiana kentinde yaÅŸayan Alyssa Bordelon siyah ÅŸÄ±k bir elbiseyle ayna karÅŸÄ±sÄ±na geçerek bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekti ve Twitter üzerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kareye ÅŸu notu düÅŸtü: "AkÅŸam yemeÄŸine gidiyorum çünkü bu elbiseyi giymek için bir nedene ihtiyacÄ±m vardÄ±."

4 BÄ°N 585 KEZ RETWEET EDÄ°LDÄ°

22 AralÄ±k tarihinde paylaÅŸÄ±lan bu fotoÄŸraf bugüne kadar 4 bin 585 kez retweet edildi, 9 binden fazla beÄŸeni aldÄ±. Ancak selfie'nin bu kadar büyük gürültü koparmasÄ±nÄ±n nedeni Bordelon'un elbisesinin güzelliÄŸi deÄŸil, fotoÄŸrafÄ±n çekildi odanÄ±n daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±.Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ± bu karmaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla delirdi. KullanÄ±cÄ±lar fotoÄŸrafÄ±n belli noktalarÄ±na zoom yaparak daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±n içindeki en anlamsÄ±z objeyi bulma yarÄ±ÅŸÄ±na girdi.Bir kullanÄ±cÄ± yere saçÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekerlemeye dikkat çekerken, bir diÄŸeri ise yerdeki kahverengi ÅŸeyin fare olduÄŸunu iddia etti.

BÄ°NLERCE YORUM YAPILDI

Binlerce yorumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Bordelon, "Bana odamÄ± toplamamÄ± söylüyorsunuz ama bu sizi hiç ilgilendirmez. DaÄŸÄ±nÄ±k olduÄŸum için bana mide bulandÄ±rÄ±cÄ±, iÅŸe yaramaz biri olduÄŸumu söylemeyin." diyerek tepki gösterdi. Bununla yetinmeyen genç kadÄ±n krizi fÄ±rsata çevirmeye karar verdi. Independent gazetesinde yer alan habere göre Bordelon, GoFundMe sitesinde kampanya açarak, insanlardan kendisine temizlikçi tutmasÄ± için para yardÄ±mÄ± yapmasÄ±nÄ± istedi. Bu sayde 65 dolar toplayan genç kadÄ±n, kampanyayÄ± sona erdirdi.