Almanya'nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Roman Herzog hayatÄ±nÄ± kaybetti

Almanya'da 1994-99 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Roman Herzog 82 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Almanya’nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Roman Herzog 82 yaÅŸÄ±nda öldü. Eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n öldüÄŸünü CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Dairesi doÄŸruladÄ±. Almanya’da 1994-1999 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Herzog, HÄ±ristiyan Demokrat Birlik’te (CDU) politika yaptÄ±. 1978-1980 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Baden Württemberg Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini üstlenen Herzog, 1980-1983 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise yine aynÄ± eyalette içiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturdu. 1983 yÄ±lÄ±nda Federal Anayasa Mahkemesi üyeliÄŸi yapan Herzog, 1987 yÄ±lÄ±ndan 1994 yÄ±lÄ±na kadar yüksek mahkemenin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendi. 1958 yÄ±lÄ±nda Christiane Krauß ile evlenen Herzog’un bu evlilikten iki oÄŸlu dünyaya geldi. EÅŸinin 2000 yÄ±lÄ±nda ölmesi üzerine Herzog, ikinci kez evlendi. Herzog, ülkenin önemli muhafazakar politikacÄ±larÄ±ndan biri olmasÄ±na raÄŸmen, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± beÅŸ yÄ±llÄ±k sürede liberal politikalar yürüttü.