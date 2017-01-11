Musulda 193 DAEÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'ta Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda 193 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Irak'ta, Musul'u terör örgütü DEAÅž'tan kurtarma operasyonu kapsamÄ±nda örgüte mensup 193 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi ve bazÄ± stratejik bölgelerde kontrolün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarÄ±ndan Korgenereal Abdulemir Yarallah, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kentin doÄŸusundaki Es-Sukar Mahallesi'nin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, güneyindeki Ed-Dubbat Mahallesi ile kuzeyindeki 7 Nisan Mahallesi'nin bir kÄ±smÄ±nda da denetimin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kentteki Ninova Ä°letiÅŸim ve Posta Dairesi, YatÄ±rÄ±m Kurumu, Ninova Elektrik MüdürlüÄŸü ve Ä°ç Güvenlik binalarÄ±nda kontrolün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Yarallah, ayrÄ±ca dün yapÄ±lan operasyonlar kapsamÄ±nda 193 DEAÅž militanÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü duyurdu.

Ä°kinci aÅŸama Dicle'nin doÄŸusunda denetimin saÄŸanmasÄ±yla tamamlanacak

Ninova Ortak OperasyonlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü TuÄŸgeneral Yahya Resul ise AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, emniyet güçlerinin Musul'un doÄŸusunda DEAÅž'a karÅŸÄ± büyük baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸini vurguladÄ±.

OperasyonlarÄ±n ikinci aÅŸamasÄ±nÄ±n Dicle Nehri'nin doÄŸusundaki mahallelerin tamamÄ±nda denetimin saÄŸlanmasÄ±yla sona ereceÄŸini söyleyen Resul, Irak güçlerinin nehrin doÄŸusunda askeri operasyonlara devam ettiÄŸini, batÄ±sÄ±nda ise terör örgütü DEAÅž mevzilerine yönelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü dile getirdi.

Irak'ta geçen yÄ±l ekim ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan Musul'un terör örgütü DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± operasyonu kapsamÄ±nda ordu birliklerinin kentin doÄŸu mahallelerinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 60'Ä±nÄ± geri aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.