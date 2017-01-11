Obama veda konuÅŸmasÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, gÃ¶revini Donald Trump'a devretmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala veda konuÅŸmasÄ± yaptÄ±. Obama bu konuÅŸmayÄ± yaparken zaman zaman gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

Chicago'da gerçekleÅŸen veda konuÅŸmasÄ±nda onbinlerce kiÅŸiye seslenen Barack Obama, göreve geldiÄŸi 8 yÄ±l öncesine göre ABD'nin her yönüyle "daha iyi, daha güçlü" bir ülke olduÄŸunu söyledi.ABD BaÅŸkanÄ± Obama, "Demokrasi onu ne zaman hafife alÄ±rsak o zaman tehdit altÄ±ndadÄ±r" diyerek Amerikan toplumuna uyarÄ± mesajÄ± yolladÄ±.ABD'lilere geçmiÅŸleri ne olursa olsun diÄŸerlerinin bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla olaylarÄ± deÄŸerlendirmelerini söyleyen Obama, "baÅŸkalarÄ±na dikkatimizi vermeli ve dinlemeliyiz" dedi.

'Ekonomik eÅŸitsizlik, Ä±rksal ayrÄ±mlar'

ABD'nin ilk siyah baÅŸkanÄ±, 55 yaÅŸÄ±ndaki Barack Obama, 2008 yÄ±lÄ±nda ilk defa seçildiÄŸinde, yine Chicago'da destekçilerine seslenmiÅŸ, umut ve deÄŸiÅŸim mesajÄ± vermiÅŸti.AynÄ± yerde bu defa destekçilerine veda eden Obama, ülkesinde demokrasi için tehdit oluÅŸturan üç konudan bahsetti.Irk toplumumuz karÅŸÄ±sÄ±nda halen etkili ve ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir güç.Ekonomik eÅŸitsizlik, farklÄ± Ä±rklar arasÄ±ndaki bölünme ve toplumun farklÄ± katmanlarÄ±nÄ±n kendi "baloncuklarÄ±na" çekilmesi, Obama'nÄ±n vurguladÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±klar arasÄ±nda yer aldÄ±.Obama bu sözleriyle, "ortak gerçeklikleri temel almayan düÅŸünceleri" esas aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi, toplumdaki farklÄ± gruplarÄ±n ayrÄ±ÅŸmasÄ±na iÅŸaret etti.

Donald Trump'Ä±n seçim kampanyasÄ±nÄ±n merkezindeki, MüslümanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸini geçici olarak yasaklamaya yönelik vaatlere ithafen Obama, "Müslüman AmerikalÄ±lara karÅŸÄ± yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± reddediyorum" diye konuÅŸtu.

'BarÄ±ÅŸçÄ±l geçiÅŸ ABD demokrasisinin karakteri'

Ülkesi için göreve geldiÄŸi dönemden bile daha olumlu duygular içinde olduÄŸunu söyleyen Obama, ABD gençliÄŸine ithafen "adil ve kucaklayÄ±cÄ± bir Amerika'ya" inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Obama konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±ca, iktidarlar arasÄ± geçiÅŸi barÄ±ÅŸçÄ±l kÄ±lmanÄ±n Amerikan demokrasisinin karakterinde olduÄŸunu ifade etti.

Tarihi veda konuÅŸmasÄ±nda Barack Obama'nÄ±n eÅŸi Michelle Obama ve kÄ±zlarÄ± Malia'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden da hazÄ±r bulundu.

20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k görevini resmi olarak devralacak olan Donald Trump, Obama'nÄ±n imzasÄ±nÄ±n olduÄŸu bazÄ± politikalarÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸi vaadinde bulunmuÅŸtu.

Kamuoyu anketlerine göre, Obama Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ABD'lilerin yüzde 57'sinin tercih ettiÄŸi bir baÅŸkan olarak tarihe geçecek.