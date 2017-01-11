ABD'de 9 siyahiyi Ã¶ldÃ¼ren gence idam cezasÄ± verildi

GÃ¼ney Carolina'daki tarihi kilisede yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce 9 siyahiyi Ã¶ldÃ¼ren AmerikalÄ± gence idam cezasÄ± verildi

ABD'de siyahilerin gittiÄŸi tarihi kiliseye saldÄ±rÄ± düzenleyerek 9 kiÅŸiyi öldürdüÄŸü ve bir kiÅŸiyi yaraladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yargÄ±lanan beyaz AmerikalÄ± Dylann Roof (23), idam cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ndeki (AME) saldÄ±rÄ±yla ilgili tutuklu yargÄ±lanan Roof hakkÄ±nda 12 kiÅŸiden oluÅŸan mahkeme jürisi kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"Bunu yapmak zorundaydÄ±m"

Jüri, Roof'un "idam" cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmetti. SavcÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Jay Richardson, mahkeme salonundaki konuÅŸmasÄ±nda, Roof'un tarihi kilisede soÄŸukkanlÄ±, planlÄ± bir katliam yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Richardson, ilginç bir gülümsemeyle Roof'un kilisedeki 12 kiÅŸiyi hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dylann Roof da jüriye hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± 5 dakikalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, "Ben hala bunu yapmak zorundaydÄ±m duygusu içindeyim. Bana ölüm cezasÄ± vermenizi isteme hakkÄ±na sahibim ama yine de neyin iyi olduÄŸu konusunda emin deÄŸilim." dedi.

"Birinin bir ÅŸey yapmasÄ± gerekiyordu"

ABD'de en son idam cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan mahkum, 2015 yÄ±lÄ±nda, 2013'teki Boston Maratonu saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n sorumlusu olarak yargÄ±lanan 21 yaÅŸÄ±ndaki Cevher Çarnayev olmuÅŸtu. Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne düzenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 9 siyahiyi öldürmüÅŸ, bir kiÅŸiyi yaralamÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir internet sitesinde "Ä±rkçÄ± manifesto" yayÄ±nlayan Roof'un, birçok kiÅŸi tarafÄ±ndan beyaz üstünlükçülüÄŸün ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n simgesi görülen konfederasyon bayraÄŸÄ±nÄ±n da olduÄŸu Ä±rkçÄ± fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Polise verdiÄŸi ifadede saldÄ±rÄ±yÄ± kabul eden Roof, "Her gün siyahiler, beyazlarÄ± öldürüyor. Birilerinin bir ÅŸey yapmasÄ± gerekiyordu." demiÅŸti.

Mahkeme jürisi, 33 ayrÄ± suçtan yargÄ±lanan Roof'un her bir cinayet için "adam öldürme", "nefret" ve "dini vecibelerini yerine getirmenin engellemesi" dahil 33 suçunu sabit görmüÅŸtü.