Ä°ran eski CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± iki buÃ§uk milyon kiÅŸi uÄŸurladÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸimi Rafsancani'nin cenaze tÃ¶renine yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon kiÅŸi katÄ±ldÄ±

Tahran Üniversitesi'ndeki töreni, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yönetti.

Üniversitenin etrafÄ±ndaki yollar da insan seliyle doldu. Tahran'da tören için ücretsiz metro ve otobüs seferleri düzenledi.

Törende reform yanlÄ±larÄ± politik sloganlar atarken, töreni canlÄ± yayÄ±nlayan devlet televizyonu bu anlarda görüntünün üzerine müzik vererek sloganlarÄ±n izleyicilere ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelledi.

1989-97 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± olan Rafsancani, Pazar günü 82 yaÅŸÄ±nda geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

Rafsancani'nin ölümü nedeniyle Ä°ran'da 3 gün ulusal yas ilan edilmiÅŸti.

Nükleer anlaÅŸmayÄ± desteklemiÅŸti

HaÅŸimi Rafsancani, hem Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'yi hem de Ruhani'nin BatÄ± ülkeleriyle vardÄ±ÄŸÄ± nükleer anlaÅŸmayÄ± desteklemiÅŸti.

Pazar günü hastanede Rafsancani'nin yanÄ±nda olduÄŸu söylenen Ruhani, "Ä°slam deÄŸerli bir hazinesini, Ä°ran eÅŸsiz bir generalini, Ä°slami devrimi cesur bir bayraktarÄ±nÄ± ve Ä°slami sistem nadir bir bilgesini yitirdi" ifadelerini kullandÄ±.

Göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda sert tutumu nedeniyle eleÅŸtirilen, sonrasÄ±nda ise reform yanlÄ±larÄ±nÄ±n önemli destekçilerinden biri olan Rafsancani, 1979'daki devrimden bu yana ülkedeki en etkili liderler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Pazartesi günü binlerce kiÅŸi Rafsancani'nin tabutuna dokunabilmek için Tahran'da cenaze töreninin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± camiyi ziyaret etti.

Rafsancani için dünya çapÄ±ndan baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± gelirken bazÄ± Ä°ranlÄ±lar ise sosyal medyada eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n insan haklarÄ± ihlallerini eleÅŸtirdi.

Görevi sÄ±rasÄ±nda Rafsancani ile düÅŸmanlÄ±k yaÅŸayan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, eski cumhurbaÅŸkanÄ± için yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda Rafsancani'yi Ä°ran tarihinde "önemli bir lider" olarak tanÄ±mladÄ±.

HaÅŸimi Rafsancani'nin en genç oÄŸlu olan 46 yaÅŸÄ±ndaki Yaser, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± için teÅŸekkür etti.

Grey line

Bu tören, Ä°ran Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin 1989'daki cenazesinden beri en önemli tören.

Eker HaÅŸimi Rafsancani, 1979 devriminin liderlerinden hayatta kalan son kiÅŸiler arasÄ±ndaydÄ±.

Kurt siyasetçi, siyasi hayatÄ± boyunca hükümetteki neredeyse her pozisyonda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lk yÄ±llarÄ±nda sert yönetim tarzÄ±yla bilinen eski cumhurbaÅŸkanÄ±, sonrasÄ±nda pragmatist bir tutum takÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Rafsancani toplumsal ve ekonomik özgürlüklerin yanÄ± sÄ±ra BatÄ±'ya yakÄ±nlaÅŸma için mücadele Ä±srar ediyordu.

Sicili, kendisine düÅŸüncelerini dile getirme cesareti veriyordu. CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de dahil olmak üzere reformistler, muhafazakarlara karÅŸÄ± verdikleri aralÄ±ksÄ±z güç mücadelesinde önemli bir müttefikini kaybetti.