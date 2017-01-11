ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Toner BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde PYD'de masada olmalÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Toner, Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in BM'nin destek vereceÄŸini sÃ¶yleyerek, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde PYD'nin de masada olmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye'nin, terör örgütü olduÄŸu gerekçesiyle verdiÄŸi destekten dolayÄ± eleÅŸtirdiÄŸi ABD'den yeni bir PYD açÄ±klamasÄ± geldi.Sözcü YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Toner, baÅŸkent Washington'da düzenlediÄŸi günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± sürecinde, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in öncülük edeceÄŸi çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tek çözüm yolu olduÄŸuna iliÅŸkin ABD'nin görüÅŸünün deÄŸiÅŸmediÄŸini belirten Toner, barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinde kimlerin yer alacaÄŸÄ±nÄ±n, barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerine önderlik eden gruplara ve Suriye halkÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu söyledi.

"PYD MASADA OLMALI"

Mark Toner, bir soruya verdiÄŸi yanÄ±tta; Suriyeli Kürtleri temsil eden PYD'nin terör örgütü IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± en etkili mücadele eden grup olduÄŸunu ve PYD'nin de, barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± masada olmasÄ± gerektiÄŸini savundu. Toner, 'PYD savaÅŸta varlÄ±ÄŸÄ± olan bir grup. Suriye'deki çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±nda da seslerinin duyulmasÄ± gerekiyor. Bize göre, bir noktada bu sürecin bir parçasÄ± olmak zorundalar' diye konuÅŸtu.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N PYD DUYARLILIÄžINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORUZ"

Toner, ABD'nin PKK'yÄ± terör örgütü olarak gördüÄŸünü, PYD'yi ise terör örgütü olarak görmediklerini, kendilerine silah desteÄŸi vermediklerini, taktiksel destek saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Toner, 'EÄŸer PYD PKK deÄŸilse neden onlara silah vermiyorsunuz' sorusunu da 'YPG IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± önemli ve etkili bir güç. Türk hükümetinin PYD ile duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önünde bulunduruyoruz' diye yanÄ±tladÄ±.

CARTER'IN AÇIKLAMALARINI PAS GEÇTÄ°

Toner, 'Savunma BakanÄ± Ash Carter'Ä±n, geçtiÄŸimiz Nisan ayÄ± sonlarÄ±nda Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'Ä±n sorularÄ± üzerine, ABD'nin, Türkiye'nin tüm karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ±n silah ve maddi yardÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± PYD ve PKK arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi olduÄŸunu bildiÄŸi' sözlerinin anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine, 'Carter'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸu an önümde olmadÄ±ÄŸÄ± için buna iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapamayacaÄŸÄ±m' dedi.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N DEMOKRASÄ°SÄ° BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°"

Toner, Türkiye'de anayasa ve sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin sorulara verdiÄŸi yanÄ±tlarda, geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlediklerini belirtti ve 'Bir ortak ve müttefik olarak geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izliyoruz. Türk parlamentosu ve halkÄ±nÄ±n karar vereceÄŸi içiÅŸleri konusuna girmeyeceÄŸim. Daha önceleri de söylediÄŸimiz gibi, Türkiye'nin demokrasisi bizim için önemli, bize göre Türk halkÄ± için de önemli, bunun farkÄ±ndayÄ±z' dedi.Toner, baÅŸka bir soru üzerine de, ABD'nin süreç içerisinde PYD'nin de Suriye görüÅŸmeleri masasÄ±nda yer almasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸünü, aralarÄ±nda Türkiye'nin de bulunduÄŸu Suriye'nin DostlarÄ± Grubu'na baÄŸlÄ± ülkelere aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.