Ana Sayfa | DÃœNYA 11/01/2017 12:31

Rafsancani'nin cenaze tÃ¶reninde eski baÅŸbakan Hatemi lehine sloganlar atÄ±ldÄ±


On binlerce insanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Eski Ä°ran Devlet BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani'nin cenaze tÃ¶renine eski baÅŸbakan Hatemi'nin gelmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Eski Ä°ran Devlet BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani'nin cenaze töreni, Ä°ranlÄ± muhaliflerin ifadeleri ve sloganlarÄ± için seçtikleri bir ortamdÄ±. Cenaze töreninde, ev hapsinde bulunan eski muhalif Azeri lider ve son Ä°ran baÅŸbakanÄ± Mir Hüseyin Musavi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için sloganlar atÄ±ldÄ±. DiÄŸer bir grup ise Rafsancani'nin halefi reformist Muhammet Hatemi için slogan attÄ±.

SEÇÄ°MLERDE HÄ°LE Ä°DDÄ°A ETTÄ°, TÜM DÜNYAYA YAYDI

Musavi, 12 Haziran 2009'da yapÄ±lan seçimlerde cumhurbaÅŸkanÄ± seçilen Mahmud Ahmedinejad'Ä±n gerisinde kalÄ±nca seçimlere hile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸ, dini lider Hamaney'den AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi'nin seçimleri iptal etmesini istemiÅŸti. Ancak içiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± Ahmedinejad'Ä±n yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seçildiÄŸini ilan etti. Bunun ardÄ±ndan Ä°ran'da Musavi lehine gösteriler yapÄ±ldÄ±. Güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale etmesiyle büyük olaylar oldu. Ahmedinejad yabancÄ± gazetecileri ülkeden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±. Musavi yanlÄ±larÄ± sosyal medya yardÄ±mÄ±yla gösterilerin bastÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bütün dünyaya duyurmuÅŸtu.

DEVLET TELEVÄ°ZYONU SESÄ° BASTIRDI

Eski Ä°ran Devlet BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani'nin cenaze töreninde de atÄ±lan Musavi yanlÄ±sÄ± sloganlar yüzünden Ä°ran devlet televizyonu zor durumda kaldÄ±. Cenaze törenini naklen veren Ä°ran televizyonu Musavi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için slogan atan göstericilerin seslerini bastÄ±rmak için geri plan müziÄŸinin sesini yükseltti.

ESKÄ° DEVLET BAÅžKANI HATEMÄ°'YE YASAK

Ä°ran'Ä±n eski devlet baÅŸkanÄ± Hatemi'nin ismi ve resimleri Ä°ran medyasÄ±nda yasaklandÄ±. Hatemi'nin cenazeye katÄ±lmasÄ±nÄ±n da yasaklandÄ±ÄŸÄ± söylendi.Ä°ran'Ä±n dün topraÄŸa verilen eski cumhurbaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani BatÄ±'da geniÅŸ bir ÅŸekilde reformcu olarak kabul ediliyor. ÇoÄŸu Ä°ranlÄ± Rafsancani'yi, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Humeyni'nin talebesi olarak görüyor. Rafsancani'nin yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± kendisinden hesap sorulmasÄ±nÄ± kabul eden bir baÅŸkan olduÄŸunu düÅŸünüyor.

IRAK SAVAÅžINDA BARIÅž GETÄ°RDÄ°

1980'den beri meclis baÅŸkanÄ± olan Rafsancani, 1988 yÄ±lÄ±nda Humeyni tarafÄ±ndan baÅŸkomutan olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±. Rafsancani bu sürede Ä°ran - Irak arasÄ±nda 8 yÄ±l süren savaÅŸÄ± durdurup barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BATI VE ABD Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RDÄ°

Rafsancani, 1989 yÄ±lÄ±nda Humeyni'nin ölümünden sonra Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nin devlet baÅŸkanÄ± oldu ve 1997'ye kadar Ä°ran'Ä± idare etti. Rafsancani, açÄ±klÄ±k ve reformcu bir politika izleyerek BatÄ± ile yakÄ±nlaÅŸmayÄ± hatta Ä°ran tarafÄ±ndan büyük ÅŸeytan olarak nitelenen ABD ile bile iyi iliÅŸkiler kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

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HaÅŸimi Rafsancani

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