Bir kaÃ§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tatile Ã§Ä±ktÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde evi baÅŸka bir Ã¼lkedeydi

GÃ¼rcistan'da yaÅŸayan Dato VaniÅŸvili, tatil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ evinin Ã¶nÃ¼ndeki dikenli tellere anlam veremedi. 82 yaÅŸÄ±ndaki adam evinin Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Gürcistan'Ä±n Güney Osetya bölgesinde yaÅŸayan 82 yaÅŸÄ±ndaki Dato VaniÅŸvili, birkaç günlük aranÄ±n ardÄ±ndan evine döndüÄŸünde evinin farklÄ± bir ülkenin sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördü.Evine döndüÄŸünde dikenli teller ve Rus askerleri ile karÅŸÄ±laÅŸan VaniÅŸvili'ye askerler evinin Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸer Rusya'da yaÅŸamak istemiyorsa evi terk etmesi gerektiÄŸini söyledi.

''GÜRCÜ VATANDAÅžIYIM''

Evini terk etmek ve ülkesini terk etmek seçenekleri arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan VaniÅŸvili, "Bana, burasÄ± Rusya topraÄŸÄ± diyorlar. Ben Gürcistan'Ä±n Güney Osetya bölgesindenim. AdÄ±m VaniÅŸvili ve Gürcü vatandaÅŸÄ±yÄ±m!" sözleriyle duruma tepkisini gösteriyor.

''Ä°ÅžGAL HATTI''

Bölge halkÄ±, Rusya ile Gürcistan arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalardan sonra oluÅŸan ve 'iÅŸgal hattÄ±' olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ± sÄ±nÄ±r çizgisinin her hafta Rusya lehine ilerlediÄŸini söylüyor. Kimileri ise Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m gibi Güney Osetya'yÄ± da topraklarÄ±na katmak istediÄŸini belirtiyor.