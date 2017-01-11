KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in KKTC ile Rum liderleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± haritalarÄ±nÄ± sunacak

Cenevre'de pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, BM gÃ¶zetiminde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± ile Rum lideri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± haritalarÄ±nÄ± sunacaklar. Bu haritalar BM Ã¶zel kasasÄ±na teslim edilecek.

KÄ±brÄ±s sorununa çözüm bulmak için Ä°sviçre'deki BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasÄ±ndaki görüÅŸme baÅŸladÄ±. GörüÅŸmede KÄ±brÄ±slÄ± iki lider, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± haritalarÄ±nÄ± sunarak toprak konusunu ele alacak.

DÜNDEN KALAN KONULAR ELE ALINACAK

BM gözetiminde pazartesi günü baÅŸlayan ve dün 15 saat boyunca devam eden müzakerelerde liderler bu sabah "Yönetim-Güç PaylaÅŸÄ±mÄ±" ile dünden kalan konularÄ± ele alÄ±nacak.

TARAFLAR KENDÄ° HARÄ°TALARINI SUNACAK

Müzakerelerin öÄŸleden sonraki oturumunda ise kritik toprak konusu ele alÄ±nacak, ardÄ±ndan müzakere heyeti salon dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kacak. ToplantÄ± salonunda sadece KÄ±brÄ±slÄ± iki lider, iki harita uzmanÄ± ve BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Özel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide kaldÄ±ktan sonra taraflar kendi haritalarÄ±nÄ± sunucak.

HARÄ°TALAR, BM'NÄ°N ÖZEL KASASINDA SAKLANACAK

KKTC ve Rum kesiminden harita uzmanÄ± iki kiÅŸi de haritalarÄ± inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise taraflarÄ±n sunduÄŸu haritalarÄ± BM'nin özel kasasÄ±nda saklayacak.

MÜZAKERELERÄ°N ARDINDAN BM'DE ÖZEL KONFERANS

Müzakerelerin bugün sona ermesinin ardÄ±ndan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarÄ±n garantör ülkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenecek uluslararasÄ± konferansÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere ile adanÄ±n her iki tarafÄ±ndan delegasyonlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferansÄ±n ana gündem maddesi "Güvenlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa BirliÄŸi de "özel gözlemci" sÄ±fatÄ±yla yer alacak.

BM ÇEVRESÄ°NDE SIKI GÜVENLÄ°K ÖNLEMLERÄ°

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi etrafÄ±nda alÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor. BM yerleÅŸkesi ve delegasyonun konakladÄ±ÄŸÄ± otellerin etrafÄ±na demir ve beton bariyerler yerleÅŸtirildi.UluslararasÄ± medya kuruluÅŸlarÄ± da müzakerelere ve yarÄ±n gerçekleÅŸtirilecek uluslararasÄ± konferansa yoÄŸun ilgi gösteriyor. BM Cenevre Ofisi yetkilileri yabancÄ± gazeteciler için özel basÄ±n odasÄ± hazÄ±rladÄ±.