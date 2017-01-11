Tacize uÄŸrayan kÄ±zlara yardÄ±m ederken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len TuÄŸÃ§e'nin katili sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliyor

Almanya'nÄ±n Offenbach kentinde tacize uÄŸrayan iki Alman kÄ±za yardÄ±m etmek isterken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len TuÄŸÃ§e Albayrak'Ä±n katili Sanel M.'nin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

YabancÄ±lar Dairesi'nin kararÄ±na karÅŸÄ± Sanel M.'in avukatÄ±nÄ±n Wiesbaden Ä°dare Mahkemesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± acil itiraz reddedildi. Karara göre, tekrar suç iÅŸlemeye meyilli olan Sanem M.'in Almanya'da ikamet etmesi toplum için tehlike arz ediyor. Sanel M.'in bu karara karÅŸÄ± iki hafta içinde Kassel Yüksek Ä°dare Mahkemesi'ne itiraz hakkÄ± bulunuyor. Üniversite öÄŸrencisi TuÄŸçe Albayrak ve arkadaÅŸlarÄ± 15 KasÄ±m 2014 tarihinde Offenbach'da bir fastfood restorana gitti. TuÄŸçe ve arkadaÅŸlarÄ± yemek yerken, restoranÄ±n alt katÄ±ndaki tuvaletten iki genç kÄ±zÄ±n yardÄ±m çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± duyuldu. TuÄŸçe Albayrak aÅŸaÄŸÄ±ya indiÄŸinde üç gencin, Alman kÄ±zlarÄ± taciz ettiÄŸini gördü. Araya girerek genç kÄ±zlarÄ± kurtardÄ±. Restorandaki diÄŸer kiÅŸilerin de yardÄ±mÄ±yla saldÄ±rganlar dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±. Yemeklerini bitirip restorandan çÄ±kan TuÄŸçe ve arkadaÅŸlarÄ±na, aynÄ± gençler hakaretler yaÄŸdÄ±rarak saldÄ±rdÄ±lar. SÄ±rp kökenli gençlerden Sanel M. burada TuÄŸçe'yi yumrukladÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± darbenin etkisiyle yere düÅŸen ve bayÄ±lan TuÄŸçe, olay yerinde yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KafatasÄ±nda kÄ±rÄ±klar meydana gelen ve beyninde ödem oluÅŸan TuÄŸçe Albayrak'Ä±n, 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleÅŸti. 2015 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda Darmstadt Eyalet Mahkemesi Sanel M.'i ölümle sonuçlanan yaralama suçundan üç yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.