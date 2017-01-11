Rus yetkili TanrÄ± dÃ¼nyayÄ± 9 gÃ¼nde yaratmÄ±ÅŸ Obama'nÄ±n onu yÄ±kmak iÃ§in 2 gÃ¼nÃ¼ daha var

Rusya 9 gÃ¼n sonra baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu Trump'a devredecek Obama'nÄ±n yapacaklarÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtiyor.

Yeni ABD hükümeti, seçilen BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n 20 Ocak'ta koltuÄŸa oturmasÄ±yla resmen çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak. Ancak Ruslar, geriye kalan 9 günde çok ÅŸeyin deÄŸiÅŸebileceÄŸini düÅŸünüyor.

'TANRI DÜNYAYI 7 GÜNDE YARATMIÅž, OBAMA'NIN ONU YIKMAK Ä°ÇÄ°N 2 GÜNÜ DAHA VAR'

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Mariya Zaharova, resmi Facebook hesabÄ±ndan ÅŸu endiÅŸelerini ÅŸu ifadelerle dile getirdi:"Her gün Washington'dan gelen haberleri okuyorum: Ä°ÅŸte Rusya'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar, Suriye militanlarÄ±na omuzdan ateÅŸlemeli füzelerin verilmesi, dÄ±ÅŸiÅŸlerinin tüm alanlarÄ±nda tamamen mantÄ±ksÄ±z ancak zarar verici yaptÄ±klarÄ±. TanrÄ± dünyayÄ± 7 günde yaratmÄ±ÅŸ. Obama'nÄ±n onu yÄ±kmak için artÄ± 2 günü daha var."

ABD'DE 5 RUS VATANDAÅžINA YAPTIRIM UYGULANDI

GeçtiÄŸimiz Pazartesi günü ABD Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, 'Magnitskiy Kararnamesine' dayanarak Rusya SoruÅŸturma komitesi baÅŸkanÄ± Aleksandr BastrÄ±kin ve milletvekili Andrey Lugovoy dahil olmak üzere 5 Rus vatandaÅŸÄ±na yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±.30 AralÄ±k 2016 tarihinde ABD, 'seçimlere karÄ±ÅŸmasÄ±' ve 'Rusya'da çalÄ±ÅŸan ABD diplomatlarÄ±na yapÄ±lan baskÄ±' için Rusya Federal Güvenlik Servisi ve Askeri Ä°stihbarat Servisi dahil olmak üzere Rusya'nÄ±n 8 teÅŸkilatÄ±na da yaptÄ±rÄ±mlar uyguladÄ±.

SURÄ°YE'DEKÄ° MUHALÄ°FLERÄ°N SÄ°LAH KISITLAMASI KALDIRILDI

AralÄ±k ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, ABD'nin Suriye'deki müttefiklerine silah teslimatlarÄ± için kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rdÄ±.