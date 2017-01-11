Ana Sayfa | DÃœNYA 11/01/2017 16:26

KimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler Messi'nin heykeline saldÄ±rdÄ±

messi heykeli

Ä°spanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yÄ±ldÄ±z futbolcu Lionel Messi'nin heykeli saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Arjantin basÄ±nÄ±nda yer alan haberde, baÅŸkent Buenos Aires'te bulunan Messi heykeline kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan zarar verildiÄŸi bildirildi. Kafa ve kol kÄ±smÄ± zarar gören heykeli onarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Lionel Messi'nin heykelinin olduÄŸu Buenos Aires'in "Paseo de la Gloria" meydanÄ±nda, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta dört kez ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Manu Ginobili, Formula 1'i beÅŸ defa zirvede bitiren Juan Manuel Fangio ve bir grand slam zaferi elde eden Gabriela Sabatini'nin de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± birçok Arjantinli ünlü sporcunun heykeli bulunuyor.

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