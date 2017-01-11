Musul'da 4 mahalle DAEÅž'in elinden alÄ±ndÄ±

Musul'un DAEÅž'in elinden kurtarÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyon kapsamÄ±nda 4 mahalle daha terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elinden alÄ±ndÄ±

Irak'ta Musul'un terör örgütü DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± operasyonu kapsamÄ±nda ordu birlikleri tarafÄ±ndan dört mahallede daha kontrolün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.lrak Federal Polis Åžefi Korgeneral Raid Åžakir Cevdet, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Güvenlik güçlerine baÄŸlÄ± birlikler, Musul'un güneyindeki es-Selam ve es-Sahirun mahallelerinin tamamÄ±nda denetimi saÄŸladÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarÄ±ndan Korgenereal Abdulemir Yarallah, Kentin kuzey kesiminde çÄ±kan ÅŸiddetli çatÄ±ÅŸmalar sonucu "düÅŸmanÄ±n ciddi zayiat" verdiÄŸini ve 7 Nisan mahallesinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Musul OperasyonlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli subay Ahmed el-Cuburi ise Musul'un kuzeyindeki es-SÄ±ddÄ±k mahallesinin ordu birliklerince DEAÅž militanlarÄ±ndan temizlendiÄŸini ve bölgede arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütüldüÄŸünü aktardÄ±.

Cuburi, terör örgütü DEAÅž'in bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mahalledeki yüzlerce ailenin tahliye edildiÄŸini vurguladÄ±.Irak'ta geçen yÄ±l ekim ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan Musul'un terör örgütü DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± operasyonu kapsamÄ±nda ordu birliklerinin kentin doÄŸu mahallelerinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 60'Ä±nÄ± geri aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.