FlaÅŸ Trump DAEÅž'i ABD yarattÄ± dedi

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, Rusya'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ± ve mali durumu hakkÄ±nda hassas bilgilere sahip olduÄŸuna iliÅŸkin iddialar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Trump, baÅŸkan seçildikten sonra New York'ta düzenlediÄŸi ilk basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale ettiÄŸi ve özel hayatÄ± ve mali durumu hakkÄ±nda hassas bilgilere sahip olduÄŸu iddialarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Söz konusu iddialarÄ± "uydurma haber" ve "düÅŸmanca" olarak deÄŸerlendiren, hasta insanlarca uydurulduÄŸunu ifade eden Trump, "Bu saçmalÄ±k belki de kim bilir istihbarat birimleri tarafÄ±ndan sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±, eÄŸer öyleyse kendilerine muazzam bir leke sürecekler." dedi.

Rusya ile hiçbir anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ya da baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iyi geçinip geçinemeyeceÄŸini bilmediÄŸini ancak iyi iliÅŸkiler kurmayÄ± deneyeceÄŸi belirten Trump, Rusya Devlet Vladimir BaÅŸkanÄ± Putin'in kendisini sevmesini bir deÄŸer olarak nitelendirdi.

"Hillary'nin Putin'e karÅŸÄ± benden daha çetin olacaÄŸÄ±na inanÄ±yor musun? Kimse gerçekten buna inanÄ±yor mu?" diyen Trump, DEAÅž'Ä± ÅŸimdiki ABD yönetiminin yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rusya'nÄ±n DEAÅž ile mücadelede ABD'ye yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasÄ±nda Rusya olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ama baÅŸka kiÅŸiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduÄŸunu düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.

ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ°N YÖNETÄ°MÄ°NÄ° OÄžULLARINA DEVREDÄ°YOR

Trump, ÅŸirketlerinin yönetimini oÄŸullarÄ±na devrettiÄŸini kaydederek "Ä°ki oÄŸlum ÅŸirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler." dedi.

Trump'Ä±n avukatÄ± Sheri Dillon da basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klama yaparak konunun detaylarÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.

Dillon, Trump'Ä±n devlet iÅŸleriyle kendi ÅŸirketlerinin iÅŸlerini birbirinden ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, Donald Trump ve kÄ±zÄ± Ivanka'nÄ±n ÅŸirketteki tüm görevlerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Trump, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda vergi iadesi bilgilerini ne zaman yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± soran gazeteciye tepki göstererek vergi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n inceleme altÄ±nda olduÄŸunu ve bu nedenle açÄ±klayamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Gazetecinin halkÄ±n bunu merak ettiÄŸini belirtmesi üzerine Trump, "Benim vergi iadesi kayÄ±tlarÄ±mÄ± sadece gazeteciler merak ediyor." diye konuÅŸtu.

Trump, yabancÄ± hükümetlerin Trump otellerine yapacaklarÄ± konaklama bedellerini de hazineye aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Trump, Rusya'nÄ±n özel hayatÄ± ve mali durumu hakkÄ±nda hassas bilgilere sahip olduÄŸuna iliÅŸkin iddialarÄ± Amerikan istihbarat birimlerinin sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini söyledi.

Trump ayrÄ±ca "DEAÅž’Ä± bu yönetim (Obama yönetimi) yarattÄ±." dedi.

MEKSÄ°KA SINIRINA ÖRÜLECEK DUVARIN Ä°NÅžASINA HEMEN BAÅžLANACAK

Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örüleceÄŸini, bunun inÅŸasÄ±na hemen baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun maliyetinin Meksika hükumetine bir ÅŸekilde fatura edileceÄŸini söyledi. Bu vergiler ya da farklÄ± ödemeler ile olacak ama Meksika bunu ödeyecek dedi.

CNN MUHABÄ°RÄ°YLE TARTIÅžMA

Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k birçok basÄ±n kurumunun yalan ve yanlÄ±ÅŸ haberler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. CNN televizyonu muhabirinin soru sormak istemesi üzerine “Trump siz yalan haber yapÄ±yorsunuz. Sana soru hakkÄ± vermeyeceÄŸim” diyerek muhabir ile atÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Rusya’nÄ±n kendisi ile ilgili bazÄ± videolar içeren bilgileri elinde tuttuÄŸunu iddia eden internet sitesi ile ilgili olarak da bu yalan haberlerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ödeyecekler ifadesini kullandÄ±.