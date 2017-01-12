Ana Sayfa | DÃœNYA 12/01/2017 00:26

Cenevre'de kritik kavÅŸaÄŸa gelinirken EOKA ELAM KÄ±brÄ±s'ta saldÄ±rdÄ±


Son dakika, Elam Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KÄ±brÄ±s'ta saldÄ±rdÄ±. Cenevreâ€™de kritik gÃ¼ne girilirken EOKA ELAM Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KÄ±brÄ±sâ€™ta ani saldÄ±rÄ±da bulundu. Elam, KÄ±brÄ±s'ta Ledra Palas Ara BÃ¶lgesinde yapÄ±lacak toplantÄ±yÄ± basarken son dakikada Polis duruma El koydu.

Türkiye’nin BaÅŸkanlÄ±k için Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamalarÄ±na gömüldüÄŸü ÅŸu günlerde KÄ±brÄ±s’ta çok ÅŸeyler oluyor. KÄ±brÄ±s’tan Türk askerinin çekilmesi ve toprak taleplerinin de görüÅŸüldüÄŸü Cenevre’de görüÅŸmelerin baÅŸlamasÄ±yla birlikte Güney KÄ±brÄ±s Rum Kesiminden KKTC’ye sÄ±nÄ±rda ELAM milislerince taÅŸlÄ± sopalÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti.

 

 

SON  DAKÄ°KA....

 

ELAM milislerinin  Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti ile olan sÄ±nÄ±ra toplanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve Türk tarafÄ±na taÅŸlÄ± sopalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunduÄŸu haberleri geliyor. KKTC tarafÄ±ndan da ELAM’Ä±n halen yürüttüÄŸü saldÄ±rÄ±ya cevap olan Türklerin sÄ±nÄ±ra doÄŸru toplanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Polis gerginliÄŸe müdahale etti. Olaylar ÅŸimdilik yatÄ±ÅŸtÄ±. Ancak, ELAM’Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n devam edileceÄŸinden korkuluyor.

 

10 bin kiÅŸilik PKK kamplarÄ± 

 

Rum tedhiÅŸ örgütü EOKA’nÄ±n devamÄ± olarak nitelendirilen ELAM örgütünün Rum tarafÄ±nda 10 bin kiÅŸilik bir paramiliter ordu kurduÄŸu ve Rum kamplarÄ±nda PKK’lÄ± teröristlerin de bulunduÄŸu kiÅŸilerce eÄŸitildiÄŸi haberlere yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

 AlÄ±ntÄ± Haber: www.siyasetcafe.com

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EOKA ELAM KÄ±brÄ±s'ta saldÄ±rdÄ± son dakika

Cenevreâ€™de kritik GÃ¼ne girilirken EOKA ELAM Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KÄ±brÄ±sâ€™ta ani saldÄ±rÄ±da bulundu. Elam, KÄ±brÄ±s'ta Ledra Palas Ara BÃ¶lgesinde yapÄ±lacak toplantÄ±yÄ± bastÄ±.

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