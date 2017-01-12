Makedonya'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n soÄŸuk havaya karÅŸÄ± yaÅŸam mÃ¼cadelesi

Makedonya'nÄ±n SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tabanovce kasabasÄ±ndaki kampta yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ÅŸiddetli soÄŸuk hava nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iriyor

Umuda yolculuklarÄ±nda BatÄ± Avrupa ülkelerine ilerlemelerine izin verilmeyen ve bu nedenle Makedonya'nÄ±n SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tabanovce kasabasÄ±ndaki kampta yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdüren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda büyük zorluklar yaÅŸÄ±yor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye kadar düÅŸtüÄŸü ve sÄ±k sÄ±k elektrik kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kampta, yarÄ±sÄ± çocuk 84 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yaÅŸam mücadelesi veriyor.UluslararasÄ± ve yerel sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, kapasiteleri dahilinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± gidermeye çaba gösterse de kamptaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar çoÄŸu zaman yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu, sÄ±k sÄ±k su ve yiyecek gibi ihtiyaçlarÄ±ndan mahrum kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Suriyeli Muhammed Asim, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, beÅŸ kiÅŸilik ailesiyle birlikte 11 aydÄ±r Tabanovce'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, BatÄ± Avrupa ülkelerine gitmelerine neden izin verilmediÄŸini anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Böylesine zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ± altÄ±nda yaÅŸamak yerine Yunanistan'a ya da Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiÄŸini vurgulayan Asim, Tabanovce'de geçirdikleri her gün koÅŸullarÄ±n daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Asim, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye kadar düÅŸtüÄŸüne iÅŸaret ederek, "Bu soÄŸukta küçük torunumuz ile daha da zorlanÄ±yoruz. Bazen ölmekten korkuyoruz." dedi.

Zaman zaman elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve bu nedenle Ä±sÄ±namadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Asim, Tabanovce'deki hayatlarÄ±nÄ± "hapishane" olarak nitelendirdi.

IraklÄ± Ä°brahim Salih de üç aydÄ±r kampta olduÄŸunu ve bu süre içinde birçok sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z var. Giysilerimizi yÄ±kayabileceÄŸimiz sÄ±cak suyumuz yok. Burada kalmak istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Nuhiu'dan ziyaret

Makedonya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Agim Nuhiu, Tabanovce'deki kampÄ± ziyaret ederek buradaki çocuklara oyuncak hediye etti.

AA muhabirine açÄ±klamada bulunan Nuhiu, görevinin yanÄ± sÄ±ra ne ÅŸartlarda olursa olsun, insanlara saygÄ±da bulunmakla yükümlü olduÄŸunu belirterek, kampÄ± denetlemek için ziyaret etmediÄŸini, buradaki çocuklarÄ± görmek ve onlarla keyifli vakit geçirmek için geldiÄŸini söyledi.

Makedonya'da yaklaÅŸÄ±k 220 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±

Tabanovce'nin yanÄ± sÄ±ra Makedonya'nÄ±n Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Gevgeli kasabasÄ± ve baÅŸkent Üsküp'teki kamplarda halen yaklaÅŸÄ±k 220 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK), daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Tabanovce ve Gevgeli'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ±n birkaç saatlik konaklamalar için uygun olduÄŸu ancak daha uzun süreli kalÄ±mlar için uygun ÅŸarlara sahip olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.BMMYK, buralarda kalan insanlarÄ±n daha fazla hareket özgürlüÄŸüne ve uzun süre konaklayabilecek daha iyi ÅŸartlara ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirtiyor.