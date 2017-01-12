ABD basÄ±nÄ± Obama'nÄ±n veda konuÅŸmasÄ±nÄ± samimi bulmadÄ±

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Donald Trump'a devredecek Barack Obama'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± veda konuÅŸmasÄ± ABD basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmadÄ±

Barack Obama, 8 yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±k döneminin son konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Chicago'da, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde baÅŸta ekonomi olmak üzere birçok alanda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ve göreve geldiÄŸi günden daha iyi bir ülke bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, Amerikan halkÄ±na "umutlu ve dirayetli olmalarÄ±" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.ABD ve dünya basÄ±nÄ±nda Obama'nÄ±n verdiÄŸi sözler içinde baÅŸardÄ±klarÄ± ve baÅŸaramadÄ±klarÄ± konusu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±, Obama'nÄ±n verdiÄŸi birçok sözü yerine getirmediÄŸini savundu.

Siyasi yorumcu ve radyo programcÄ±sÄ± Laura Ingraham, Fox News'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, veda konuÅŸmasÄ±nÄ± yaparken duygusal anlar yaÅŸayan Obama'yÄ± "timsah gözyaÅŸlarÄ±" dökmekle itham etti.

Veda konuÅŸmasÄ± etkinliÄŸinin iyi organize edildiÄŸini ancak Obama'nÄ±n "iÅŸe yaramayan politikalarÄ±nÄ±" gizleyemediÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunan Ingraham, "Obama çok popüler ve bu beni ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor ama verimliliÄŸimizi, canlÄ± bir ekonomi ve pragmatik bir dÄ±ÅŸ politika fikrini yerle bir etti." ifadesini kullandÄ±.

"ABD daha mÄ± güçlü daha mÄ± özgür, daha mÄ± etkili? Ekonomi 2008'a bakarak daha mÄ± iyi?" diye soran Ingraham, birçok fÄ±rsatÄ±n kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesinde olduÄŸunu anlattÄ±.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk döneminde birçok AmerikalÄ±nÄ±n Obama'ya inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ingraham, "Obama'nÄ±n elinde ülkeyi daha iyi bir yere taÅŸÄ±mak için büyük bir fÄ±rsat vardÄ± ama maalesef bu fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rdÄ±." dedi.

'ABD'NÄ°N ORTADOÄžU'DA KREDÄ°BÄ°LÄ°TESÄ° DÜÅžTÜ'

Financial Times gazetesinden David Gardner da Obama'nÄ±n vedasÄ±na iliÅŸkin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Obama, OrtadoÄŸu konusunda verdiÄŸi sözleri yerine getiremedi" baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde, BaÅŸkan'Ä±n bölgede bir travmaya neden olduÄŸunu, bunun kolay kolay geçmeyeceÄŸini ve birçok kiÅŸinin onu kolayca affedemeyeceÄŸini belirtti.

Obama döneminde özellikle OrtadoÄŸu'da ve dünya genelindeki ABD nüfuzunun tehlikeli bir ÅŸekilde azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Gardner, "Bölgede eski müttefikler uzaklaÅŸtÄ± ve Putin'in Rusya'sÄ± Obama'nÄ±n gözü önünde Suriye'yi korumasÄ± altÄ±na aldÄ±." yorumunu yaptÄ±.

Suriye'de 2013 yÄ±lÄ±nda Esed rejimi kimyasal silah kullanmasÄ±na raÄŸmen "kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisi" aÅŸÄ±lan Obama'nÄ±n onu cezalandÄ±rmamasÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Gardner, makalesinde "Bu eylemsizlik ABD'nin kredibilitesi için bir felaketti. Putin bunu çok iyi istismar etti ve Halep'teki muhalifleri bitirerek Esed rejimini kurtardÄ±." ifadelerine yer verdi.

Thomas Walkom da The Star gazetesindeki makalesinde, Obama'nÄ±n yerine getiremediÄŸi sözlerine dikkati çekerek, Guantanamo'yu kapatamamasÄ±, Afganistan'daki savaÅŸÄ± kazanamamasÄ±, Ä°srail'in yeni yerleÅŸim yeri kurmasÄ±nÄ± engelleyememesini bunlara örnek gösterdi.

SaÄŸlÄ±k reformunun Obama daha görevden ayrÄ±lmadan baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunun tescillendiÄŸini vurgulayan Walkom, Obama'nÄ±n Kongreyle de sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve istediÄŸi düzenlemeleri geçiremediÄŸini kaydetti. Walkom, birçok sözünü yerine getiremeyen Obama'nÄ±n yine de rasyonel bir kiÅŸi ve ABD'nin ilk siyahi baÅŸkanÄ± olarak hatÄ±rlanacaÄŸÄ±na deÄŸindi.

'OBAMA'YI EN Ä°YÄ° TARÄ°F EDEN KELÄ°ME; HAYAL KIRIKLIÄžI'

Barack Obama'yÄ± bazÄ±larÄ±nÄ±n kahraman, kimilerinin ise kötü adam olarak gördüÄŸü yorumunu yapan Boston Herald gazetesi ise "Barack Obama'yÄ± tarif edecek en iyi kelime; hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Obama'nÄ±n ülkeyi birleÅŸtirme sözlerine raÄŸmen 8 yÄ±l önceye göre ABD'nin daha da kutuplaÅŸmÄ±ÅŸ bir duruma geldiÄŸi öne sürülen haberde, "Obama, saÄŸlÄ±k reformu olan Obamacare, terörle savaÅŸ ve iÅŸsizlik konularÄ±ndan çok verdiÄŸi sözleri tutmamasÄ±yla hatÄ±rlanacak." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n deÄŸiÅŸim sözü vermesine raÄŸmen Washington'da hiçbir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸi de savunulan haberde, hala lobi gruplarÄ±nÄ±n Kongre ve baÅŸkenti yönetmeyi sürdürdüÄŸü belirtildi.

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