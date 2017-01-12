Vatikan'da Ã¼st dÃ¼zey ÅŸÃ¶valyeye prezervatif ÅŸoku

Katololik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da Ã¼st dÃ¼zey Malta ÅžÃ¶valyeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan prezervatif gerilimi yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶zaltÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.

Katolik kilisesinin merkezi Vatikan ve antik Katolik tarikatÄ± Malta Åžövalyeleri arasÄ±nda, tarikatÄ±n üst düzey bir yetkilisinin prezervatif skandalÄ± yüzünden gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±yor. GeçtiÄŸimiz günlerde, tarikatÄ±n hayÄ±r iÅŸleri yapan bölümünün Myanmar'da binlerce prezervatif daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ°LÄ°SE YAPAY DOÄžUM KONTROL YÖNTEMLERÄ°NÄ° YASAKLIYOR

TarikatÄ±n baÅŸkanÄ± Albrecht von Boeselager, skandal nedeniyle 8 AralÄ±k'ta görevden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Boeselager, HIV'le mücadele ve doÄŸum kontrolü çabalarÄ± çerçevesinde daÄŸÄ±tÄ±lan prezervatiflerden haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öÄŸrenir öÄŸrenmez de durdurduÄŸunu söylemiÅŸti. Katolik Kilisesi, yapay doÄŸum kontrol yöntemlerinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yor.

TARÄ°KAT EGEMENLÄ°ÄžÄ°NÄ°N HEDEF ALINDIÄžI SAVUNULUYOR

Åžimdiyse 900 yÄ±llÄ±k tarikat, Boeselager'in görevden alÄ±nmasÄ±yla ilgili Vatikan soruÅŸturmasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± reddediyor. Tarikat, üyelerine Papa Francesco'nun ekibiyle konuÅŸurlarsa, Boeselager'in görevden alÄ±nmasÄ±yla çeliÅŸecek ÅŸeyler söylenmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. TarikatÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Papa'nÄ±n araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n "anlamsÄ±z" olduÄŸu ve "tarikatÄ±n egemenliÄŸinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi" belirtildi.

KÄ°LÄ°SE VE TARÄ°KATTAKÄ° BÖLÜMLER

Prezervatif tartÄ±ÅŸmasÄ±, Papa Francesco'yla birlikte kilisede yoÄŸunlaÅŸan ideolojik ayrÄ±mÄ± da gözler önüne seriyor. Papa, kilisenin gelenekleri yerine, merhamet yönünü vurgulamak istiyor ve bu daha muhafazakâr Katoliklerin tepkisini çekiyor. TartÄ±ÅŸma ayrÄ±ca, geçmiÅŸi HaçlÄ± Seferlerine kadar uzanan tarikat içindeki iç bölünmeleri ve üyelerinin sadakat yeminlerini yerine getirip getirmedikleri konusundaki görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da sergiliyor.