Ana Sayfa | DÃœNYA 12/01/2017 13:36

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gÃ¼venlikte anlaÅŸÄ±lÄ±rsa Ã‡ipras Cenevre'ye gidecek


KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde bulunan Yunanistan'dan olumlu aÃ§Ä±klama geldi.

KÄ±brÄ±s müzakerleriyle ilgili açÄ±klamada bulunan Yunanistan, olumlu ilerleme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AçÄ±klamada ayrÄ±ca, "Kritik konular hala müzakere ediliyor. Güvenlikte anlaÅŸÄ±lÄ±rsa Çipras Cenevre'ye gidecek." denildi.

GÖRÜÅžMELER CENEVRE'DE YAPILIYOR

KÄ±brÄ±s'ta BM gözetiminde 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararasÄ± konferans Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde bugün yapÄ±lÄ±yor.UluslararasÄ± konferans için DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye geldi.

3 GARANTÖR ÜLKE KATILIYOR

KÄ±brÄ±s uluslararasÄ± konferansÄ±na garantör ülkelelerin temsilcileri de katÄ±lÄ±yor. Konferansta Türkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Yunanistan'Ä± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias ve Ä°ngiltere'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson temsil ediyor.

YUNANÄ°STAN: OLUMLU Ä°LERLEME SAÄžLANDI

Cenevre'de devam eden görüÅŸmelerle ilgili garantör ülkelerden biri olan Yunanistan'dan açÄ±klama geldi.Yunanistan, "KÄ±brÄ±s müzakerelerinde olumlu ilerleme saÄŸlandÄ±. Kritik konular hala müzakere ediliyor" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Yunan hükümet sözcüsü, KÄ±brÄ±s müzakerelerinde çözüm olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± belirmesi halinde Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras'Ä±n Cenevre'ye gideceÄŸini söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Vatikan'da Ã¼st dÃ¼zey ÅŸÃ¶valyeye prezervatif ÅŸoku

Katololik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da Ã¼st dÃ¼zey Malta ÅžÃ¶valyeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan prezervatif gerilimi yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶zaltÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.

Barack Obama

ABD basÄ±nÄ± Obama'nÄ±n veda konuÅŸmasÄ±nÄ± samimi bulmadÄ±

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Donald Trump'a devredecek Barack Obama'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± veda konuÅŸmasÄ± ABD basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmadÄ±

makedonya

Makedonya'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n soÄŸuk havaya karÅŸÄ± yaÅŸam mÃ¼cadelesi

Makedonya'nÄ±n SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tabanovce kasabasÄ±ndaki kampta yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ÅŸiddetli soÄŸuk hava nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iriyor