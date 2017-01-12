KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gÃ¼venlikte anlaÅŸÄ±lÄ±rsa Ã‡ipras Cenevre'ye gidecek

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde bulunan Yunanistan'dan olumlu aÃ§Ä±klama geldi.

KÄ±brÄ±s müzakerleriyle ilgili açÄ±klamada bulunan Yunanistan, olumlu ilerleme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AçÄ±klamada ayrÄ±ca, "Kritik konular hala müzakere ediliyor. Güvenlikte anlaÅŸÄ±lÄ±rsa Çipras Cenevre'ye gidecek." denildi.

GÖRÜÅžMELER CENEVRE'DE YAPILIYOR

KÄ±brÄ±s'ta BM gözetiminde 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararasÄ± konferans Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde bugün yapÄ±lÄ±yor.UluslararasÄ± konferans için DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye geldi.

3 GARANTÖR ÜLKE KATILIYOR

KÄ±brÄ±s uluslararasÄ± konferansÄ±na garantör ülkelelerin temsilcileri de katÄ±lÄ±yor. Konferansta Türkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Yunanistan'Ä± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias ve Ä°ngiltere'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson temsil ediyor.

YUNANÄ°STAN: OLUMLU Ä°LERLEME SAÄžLANDI

Cenevre'de devam eden görüÅŸmelerle ilgili garantör ülkelerden biri olan Yunanistan'dan açÄ±klama geldi.Yunanistan, "KÄ±brÄ±s müzakerelerinde olumlu ilerleme saÄŸlandÄ±. Kritik konular hala müzakere ediliyor" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Yunan hükümet sözcüsü, KÄ±brÄ±s müzakerelerinde çözüm olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± belirmesi halinde Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras'Ä±n Cenevre'ye gideceÄŸini söyledi.