BM Genel Sekreteri Guterres KÄ±brÄ±sta iki bÃ¶lgeli federal bir yapÄ± oluÅŸturulacaÄŸÄ±z

Ä°sviÃ§re'de devam eden mÃ¼zakerelerde BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, KÄ±brÄ±s konusunda 'Ä°ki toplumlu, iki bÃ¶lgeli, federal bir yapÄ± oluÅŸturulmasÄ±na Ã§ok yaklaÅŸtÄ±k" dedi.

Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve KÄ±brÄ±slÄ± Rum lider Nikos Anastasiadis ile birlikte basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, KÄ±brÄ±s konusunda 'Ä°ki toplumlu, iki bölgeli, federal bir yapÄ± oluÅŸturulmasÄ±na çok yaklaÅŸtÄ±k. Her iki liderin gösterdiÄŸi önderlik için teÅŸekkür ediyorum' dedi.BM Genel Sekreteri Guterres, açÄ±lÄ±ÅŸ oturumlarÄ±nÄ±n çok yapÄ±cÄ± geçtiÄŸini belirterek, 'Biz burada saÄŸlam bir çözüm için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. GerektiÄŸi kadar, gereken ÅŸekilde bu amaca ulaÅŸabilmek için çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz' dedi.

"BM'NÄ°N AMACI ANLAÅžMA KONUSUNDA DESTEK VERMEK"

'Gerekli araçlarÄ±n bulunmasÄ± konusunda mutabÄ±kÄ±z. Bundan sonra yapÄ±lacak ÅŸeyler de var. Hemen hÄ±zlÄ± çözüm beklenemez' diyen Guterres 'BM olarak bizim burada rolümüz taraflara destek vermek. BaÅŸka herhangi bir gündemimiz yok. Her iki tarafÄ±n mutabakatÄ±yla saÄŸlanacak bir çözümün peÅŸindeyiz' ifadelerinde bulundu.

"TÜRK VE RUM TARAFLARI "OSCARLIK", BM, "YARDIMCI OYUNCU"

Guterres konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: 'EÄŸer bu bir sinema yarÄ±ÅŸmasÄ± olsaydÄ± Oscar'Ä± hak edenler, saÄŸÄ±mda ve solumda görmüÅŸ olduÄŸunuz beyefendiler olurdu. BM ise yardÄ±mcÄ± oyuncu ödülünü alÄ±rdÄ±. AB de bu sürece destek veriyor. BM etkili ve güçlü bir ÅŸekilde burada elde edilebilecek baÅŸarÄ±larÄ± destekliyor. SabÄ±rlÄ± olmak lazÄ±m, aceleci bir çözümün peÅŸinde deÄŸiliz. Ciddi ÅŸekilde çözüme dönük çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Ä°ki toplumlu, iki bölgeli, federal bir yapÄ± oluÅŸturulmasÄ±na çok yaklaÅŸtÄ±k. Bu kadar çok çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, çok sorunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve hiçbir krizin çözülemiyor görüldüÄŸü dünyada bu geliÅŸme, umudun sembolü olacak. Her iki liderin gösterdiÄŸi önderlik için teÅŸekkür ediyorum.