Donald Trump'tan CNN televizyonuna karÅŸÄ± sert aÃ§Ä±klama

ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± olarak seÃ§ilen Donald Trump CNN'in "uyduruk haberleriyle tÃ¼mden bir Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ iÃ§inde" olduÄŸunu yazdÄ±.

Donald Trump, CNN televizyonuna karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± sert açÄ±klamalarÄ±na devam ediyor.Twitter mesajÄ±nda Trump, "CNN, seçimden bu yana derecelendirmeleri yüzünden tümden bir çöküÅŸ içinde ve yakÄ±nda itibarlarÄ± da gidecek." ifadesini kullandÄ±.

"UYDURUK HABERLER YAPAN TELEVÄ°ZYON AÄžI"

Trump 6 ay sonra düzenlediÄŸi ilk basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da kendisine soru yöneltmek üzere mikrofonu alan CNN'nin kÄ±demli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya söz vermeyerek CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon aÄŸÄ±" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Acosta'ya "Senin kuruluÅŸun çok kötü." derken, Acosta da Trump'a "Bize saldÄ±rÄ±yorsunuz, bize bir soru verebilir misiniz" ÅŸeklinde karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti. Trump daha sonra Acosta'ya, "SaygÄ±sÄ±z olma. HayÄ±r, sana bir soru hakkÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±m. Siz uyduruk haberlersiniz." diyerek diÄŸer soruya geçmiÅŸti.