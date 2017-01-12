Ä°ran'a ilk kez birinci el yolcu uÃ§aÄŸÄ± Airbus A321 iniÅŸ yaptÄ±

Ä°ran'Ä±n 1979'daki devrimden sonra ilk defa aldÄ±ÄŸÄ± "birinci el" yolcu uÃ§aÄŸÄ± Airbus A321, Mihrabad HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±.

Ä°ran ve 5+1 ülkelerinin imzaladÄ±ÄŸÄ± nükleer anlaÅŸmadan sonra Ä°ran Hava YollarÄ±'nÄ±n (Ä°ran Air) Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus firmasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma uyarÄ±nca teslim edilen A321 tipi ilk yolcu uçaÄŸÄ±, baÅŸkent Tahran'daki Mihrabad HavalimanÄ±'na indi.Ä°ran'Ä±n, 1979'daki devrimden bu yana aldÄ±ÄŸÄ± "birinci el" ilk yolcu uçaÄŸÄ± Airbus A321, Mihrabad HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. 119 yolcu kapasiteli uçak, ilgiyle karÅŸÄ±landÄ±.

TAHRAN'DA Ä°MZALANMIÅžTI

Nükleer anlaÅŸmanÄ±n geçen yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda yürürlüÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Airbus ile Ä°ran Air yetkilileri arasÄ±nda 10 milyar dolar deÄŸerinde 100 uçak alÄ±mÄ±na iliÅŸkin nihai anlaÅŸma AralÄ±k ayÄ±nda Tahran'da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran Air Genel Müdürü Ferhad PervereÅŸ, bu yÄ±l 7 veya 8 Airbus uçaÄŸÄ±nÄ±n teslim edileceÄŸini duyurmuÅŸtu.ABD, 1979 yÄ±lÄ±ndaki devrimden sonra 52 AmerikalÄ± diplomatÄ±n 444 gün boyunca Tahran'daki elçiliÄŸinde rehin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kriz sonrasÄ±nda, Ä°ran ile bütün diplomatik iliÅŸkilerini kesmiÅŸti. ABD daha sonra Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±m uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan da Ä°ran'Ä±n nükleer programÄ± gerekçe gösterilerek ambargonun kapsamÄ± geniÅŸletilmiÅŸti.

Ä°ran ile Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde 24 KasÄ±m 2013 tarihinde yapÄ±lan müzakerelerde geçici anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu anlaÅŸma uyarÄ±nca Ä°ran'a uygulanan bazÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hafifletilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra nükleer müzakerelerde Nisan 2014'te varÄ±lan geçici anlaÅŸma çerçevesinde ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Boeing'e bazÄ± uçak parçalarÄ±nÄ±n "kÄ±sa süreliÄŸine" Ä°ran'a satÄ±lmasÄ± için izin vermiÅŸti.16 Ocak'ta uygulamaya giren nükleer anlaÅŸmayla birlikte ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ran, eski hava filosunu yenilemek amacÄ±yla Fransa'nÄ±n Airbus ve ABD'nin Boeing ÅŸirketleriyle müzakereler yürütüyordu. Ä°ran bu kapsamda Ocak ayÄ±nda Airbus ÅŸirketiyle de 118 uçak alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin 27 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

AMBARGO KAZALARI TETÄ°KLÄ°YORDU

Ä°ran Air, ambargo sebebiyle ÅŸu ana kadar 1979'dan önce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± uçaklarla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenememesi kaza riskinin de artmasÄ±na neden olmuÅŸtu. Bu nedenle Ä°ran'da son 38 yÄ±l içinde 200'den fazla uçak kazasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve bu kazalarda da 2 binin üzerinde insan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.