Obama'dan Esad yÃ¶netimine yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

Suriye'de sivillere yÃ¶nelik kimyasal silah kullanÄ±mÄ±ndan dolayÄ± Barack Obama, Esad yÃ¶netiminin Ã¼st dÃ¼zey 18 yetkilisine yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n detaylarÄ±na yer verildi.AçÄ±klamada, yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütü (OPCW) ile BM Ortak SoruÅŸturma MekanizmasÄ±nÄ±n (JIM) geçen yÄ±lki raporlarÄ±nda yer alan "Suriye rejim unsurlarÄ±nÄ±n 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±" yönündeki sonuçlara binaen alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

KÄ°MYASAL SÄ°LAHLAR ANLAÅžMASI Ä°HLALÄ°

AyrÄ±ca, "Bu yaptÄ±rÄ±mla ABD ilk kez, spesifik olarak bazÄ± Suriyeli yetkililere Kimyasal Silahlar AnlaÅŸmasÄ± ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2118 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ± ihlal ettikleri için yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.AçÄ±klamada Suriye rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ± en güçlü ÅŸekilde kÄ±nanÄ±rken, "Esad rejiminin barbarca saldÄ±rÄ±larÄ±, insan ahlakÄ±na ve uluslararasÄ± sorumluluklara uymamaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. Suriye'nin taraf olup imza attÄ±ÄŸÄ± Kimyasal Silahlar AnlaÅŸmasÄ±na aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, Åžam yönetiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±ndan dolayÄ± sorumlu tutulmasÄ± için gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmaya devam edeceÄŸi kaydedildi.

HAZÄ°NE BAKANLIÄžI Ä°SÄ°MLERÄ° AÇIKLADI

Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±nan 18 Suriyeli üst düzey yetkilisiyle ilgili detaylÄ± bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nan Suriyeli askeri yetkililerden Suriye Hava Kuvvetleri AlbayÄ± Suhayl Hasan el-Hasan'Ä±n Halep'in çeÅŸitli bölgelerine varil bombalarÄ± atÄ±lmasÄ±ndan sorumlu olduÄŸu belirtildi.Suriye Siyasi Güvenlik DirektörlüÄŸü BaÅŸkanÄ± Muhammed Halid Rahmun, Suriye Askeri Ä°stihbarat Generali Yasin Ahmed Dahi ve BinbaÅŸÄ± Muhammed Mahmud Mahalla'nÄ±n rejimin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±yla iliÅŸkili olduÄŸu için listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Yine Suriye Hava Kuvvetleri'nden Albay Muhammed Nafi Bilal'e kimyasal silahlarÄ±n nakliyesinde rol oynadÄ±ÄŸÄ± için yaptÄ±rÄ±m uygulanacak. Öte yandan, Suriye Hava Kuvvetlerinden General Ahmed Ballul, TuÄŸgeneral Muhammed Ä°brahim, BinbaÅŸÄ± Cemil DerviÅŸ, Suriye askeri istihbaratÄ±ndan Badi Mualla, Suriye Arap Cumhuriyet MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Talal Åžefik Makhluf de silahlarÄ±n kullanÄ±m süreciyle ilgili olarak kara listeye eklendi. Bunlara ilaveten, Suriye Bilimsel ÇalÄ±ÅŸmalar ve AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinin 5 çalÄ±ÅŸanÄ± kimyasal silahlarÄ±n geliÅŸtirilmesi ve üretilmesinde görev aldÄ±klarÄ± için yaptÄ±rÄ±ma tabi tutulacak. Bu kiÅŸilerin isimleri ÅŸöyle: TuÄŸgeneral Ali Wanus, TuÄŸgeneral Ghassan Abbas, TuÄŸgeneral Samir Dabul, Albay Zuhayr Haydar, Albay Habib Hawrani ve Albay Firas Ahmed. AyrÄ±ca, Suriye askeri istihbaratÄ±nÄ±n eski lideri Refik Åžihada ve Suriye Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Teknolojik Endüstriler Örgütünün Genel Müdürü Bayan Bitar, yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nan diÄŸer Suriyeliler oldu.

ESAD YÖNETÄ°MÄ°NÄ°N SAVUNMA FÄ°RMASINA YAPTIRIM

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada da, Esad yönetiminin Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gösterdiÄŸi ifade edilen "Teknolojik Endüstriler Örgütü" (Organization for Technological Industries) adlÄ± firmaya yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Söz konusu firmanÄ±n, Esad yönetiminin savunma bakanlÄ±ÄŸÄ±na karadan karaya füze gibi üst düzey teknoloji gerektiren askeri silah ve malzeme tedarik ettiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, Suriye rejiminin sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi.BMGK'nÄ±n, Suriye'de kimyasal silah kullananlarÄ±n tespit edilmesini isteyen kararÄ± üzerine BM Genel Sekreteri tarafÄ±ndan oluÅŸturulan 3 kiÅŸilik baÄŸÄ±msÄ±z uzmanlar paneli bir yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan raporlarÄ±nÄ± geçen yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda BM Genel SekreterliÄŸine sunmuÅŸtu. Raporda, 16 Mart 2015'te Talmenes ile 12 Nisan 2015'te Sarmin'de klorin gazÄ±yla yapÄ±lan kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n rejim helikopterlerinden gerçekleÅŸtirildiÄŸi, 21 AÄŸustos 2015'te Marea'da hardal gazlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin ise DEAÅž olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütü de daha önceki birçok raporunda Suriye'de zehirli gazlarÄ±n çatÄ±ÅŸmalarda defalarca ve sistematik olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmiÅŸti.