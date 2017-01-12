Ana Sayfa | DÃœNYA 12/01/2017 21:25

TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Suriye'de iÅŸbirliÄŸi Ã¶ngÃ¶ren mutabakat imzalandÄ±

tÃ¼rkiye ve rusya

Rus ve TÃ¼rk askeri yetkililer arasÄ±nda Suriye mutabakatÄ± imzalandÄ±

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Türk ve Rus Genelkurmay'Ä± arasÄ±nda Suriye'de iÅŸbirliÄŸi öngören mutabakat 12 Ocak'ta imzalandÄ±. Türk ve Rus uçaklarÄ± Suriye'de iÅŸbirliÄŸi içinde olacak" denildi.

YapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°ki ülke uçaklarÄ± uçuÅŸ güvenliÄŸi için koordinasyon kuracak" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise ÅŸu ifadelere yer verildi: “Memorandum, Türk ve Rus uçaklarÄ±nÄ±n Suriye hava sahasÄ±nda terörist hedeflere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda eÅŸgüdümünü ve etkileÅŸimini saÄŸlayacak mekanizmalarÄ±, ayrÄ±ca uçak ve insansÄ±z hava araçlarÄ±nÄ±n Suriye hava sahasÄ±nda karÄ±ÅŸabileceÄŸi kazalarÄ±n önüne geçilmesini amaçlayan önlemleri oluÅŸturuyor.”

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