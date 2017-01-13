Kritik isimden Ã¶nemli iddia Putin NATO'yu bÃ¶lmeye mi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n Savunma BakanÄ± adayÄ± James Mattis Rusya'nÄ±n NATO'yu bÃ¶lme amacÄ±nda olduÄŸunu iddia etti

Senato SilahlÄ± Kuvvetler Komitesi'nde sorularÄ± yanÄ±tlayan Mattis, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'i hedef aldÄ±.

"Putin, NATO'yu bölmek istiyor" diyen Mattis yine de Moskova'yla iÅŸbirliÄŸine kapÄ±larÄ±n açÄ±k tutulmasÄ±ndan yana olduÄŸunu belirtti.

Mattis, "Bence ÅŸu anda en önemli ÅŸey, sayÄ±n Putin ile nasÄ±l baÅŸ edeceÄŸimiz gerçeÄŸini tanÄ±yÄ±p onun NATO'yu bölmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamamÄ±z. Buna göre diplomatik, ekonomik, askeri olmak üzere bütünlüklü adÄ±mlar atarÄ±z. Ve müttefiklerimizle kendimizi nerede korumamÄ±z zorunluysa orada NATO olarak adÄ±mlar atarÄ±z" diye konuÅŸtu.

NATO'nun 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana en büyük tehditlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu savunan Mattis, bu tehditleri "Rusya, terörist gruplar ve Güney Çin Denizi'nde yaptÄ±klarÄ±yla Çin" olarak sÄ±raladÄ±.

Mattis, Washington'Ä±n Trump yönetimi altÄ±nda Suriye stratejisini de gözden geçireceÄŸini belirten emekli general, Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D) örgütünün 'Suriye'deki sözde baÅŸkenti' Rakka'yÄ± geri almak için çabalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye etti.

Mattis kimdir?

"Deli Köpek" (Mad Dog) lakabÄ±yla bilinen General Mattis, hem ÅŸahin tutumuyla, hem de çok konuÅŸulan sözleriyle tanÄ±nÄ±yor.

Orgeneral Mattis'in Deniz Piyadeleri kariyerinde edindiÄŸi bir diÄŸer lakap ise 'SavaÅŸçÄ± keÅŸiÅŸ'. Çünkü hayatÄ± boyunca ne evlenmiÅŸ ne de çocuk sahibi olmuÅŸ.

Mattis, 2013 yÄ±lÄ±nda ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki (CENTCOM) görevini tamamladÄ±ktan sonra emekli olmuÅŸtu.

CENTCOM, ABD ordusunun Orta DoÄŸu operasyonlarÄ±ndan sorumlu kolu.

Mattis, o dönemlerde ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n Orta DoÄŸu politikalarÄ±nÄ± kamuoyu önünde açÄ±k bir dille eleÅŸtiriyordu.

En ciddi eleÅŸtirileri ise Ä°ran konusunda yapÄ±yordu.

Mattis Ä°ran'Ä± "Orta DoÄŸu'da istikrarÄ±n önündeki en kalÄ±cÄ± tehdit" olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Kaynak: BBC Türkçe