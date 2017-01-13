Barack Obama'dan Biden'e en yÃ¼ksek madalya Ã¶dÃ¼lÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, yardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden'a ABD'nin en yÃ¼ksek Ã¶dÃ¼lÃ¼ olan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k MadalyasÄ±nÄ± takdim etti

Biden ailesinin uÄŸurlanmasÄ± amacÄ±yla Beyaz Saray'da düzenlenen törende Obama, Joe Biden'Ä± Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Özgürlük MadalyasÄ±'na layÄ±k gördüÄŸünü açÄ±kladÄ±. "Amerikan halkÄ±na olan inancÄ±n, ülkene olan sevgin ve nesiller boyunca hatÄ±rlanacak olan hizmetlerin için askeri yaveri sahneye davet ediyorum. Son kez baÅŸkan olarak ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Özgürlük MadalyasÄ±'nÄ± sana vermekten memnuniyet duyarÄ±m." diyen Obama'nÄ±n duygulandÄ±ÄŸÄ± dikkati çekti.

Ödülü takdim etmeden önce Biden ve ailesinden övgüyle bahseden Obama, "EÄŸer Joe Biden'a hayran deÄŸilseniz birey olarak bir sorununuz var demektir. O TanrÄ±'nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± en iyi insanlardan biri." dedi.Adeta gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan Biden ise ödülü aldÄ±ktan sonra mikrofon baÅŸÄ±na geçerek duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Biden, duygusal bir konuÅŸma yaptÄ±ktan sonra özel kalemi Steve Ricchetti'ye kendisini sürpriz konusunda yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ± için "kovuldun" diye ÅŸaka yaptÄ±.

Joe Biden, "AklÄ±mÄ±n ucundan geçmedi, Michelle, Jill, Barack ve ben birkaç üst düzey yetkili ile bir araya gelip inanÄ±lmaz yolculuÄŸumuzu kutlamak için buraya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± zannettim." ifadesini kullandÄ±.Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Özgürlük MadalyasÄ± daha önce Papa 2. John Paul, eski ABD BaÅŸkanÄ± Ronald Reagan ve eski ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± General Colin Powell'a verilmiÅŸti.