ABD'de yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸmÃ¼fettiÅŸi Michael Horowitz'in, KasÄ±m ayÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden Ã¶nce hem FBI, hem de Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere göre, DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton'Ä±n e-postalarÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda FBI BaÅŸkanÄ± James Comey'nin seçimlerden önceki bazÄ± adÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸmüfettiÅŸliÄŸin soruÅŸturmasÄ±nda ele alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.

BaÅŸmüfettiÅŸliÄŸin hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den gelen talepler doÄŸrultusunda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ifade edilen soruÅŸturmada, Comey'nin seçimlere kÄ±sa bir zaman kala ABD Kongresine gönderdiÄŸi "Clinton'a yeniden soruÅŸturma açÄ±labilir" mektubunun önemli bir yer tutacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

AynÄ± ÅŸekilde gizli kalmasÄ± gereken bazÄ± bilgilerin FBI tarafÄ±ndan açÄ±k edilip edilmediÄŸine yönelik araÅŸtÄ±rmanÄ±n da yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.