Donan gÃ¶le saplanan kuÄŸulara acil mÃ¼dahale

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸmÃ¼fettiÅŸi Michael Horowitz'in, KasÄ±m ayÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden Ã¶nce hem FBI, hem de Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi