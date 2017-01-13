Ana Sayfa | DÃœNYA 13/01/2017 08:26

Donan gÃ¶le saplanan kuÄŸulara acil mÃ¼dahale

kuÄŸu

Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (EMERCOM) bir ekip KÄ±rÄ±m'da donan gÃ¶le saplanan kuÄŸularÄ± kurtardÄ±

Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (EMERCOM) bir ekip KÄ±rÄ±m'da soÄŸuk havanÄ±n etkisiyle donan SasÄ±k SivaÅŸ Gölü'nde saplanan kuÄŸularÄ± kurtardÄ±.KÄ±rÄ±m'daki SasÄ±k SivaÅŸ Gölü'ndeki kuÄŸular ÅŸiddetli soÄŸuÄŸun etkisiyle donan sularÄ±n içinde saplÄ± kaldÄ±. Olay sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±rken, Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± duruma müdahalede bulundu.RÄ°A Novosti'ye konuÅŸan bir bakanlÄ±k yetkilisi "DalgÄ±çlar buzu kÄ±rarak kuÄŸularÄ± saplandÄ±klarÄ± yerden kurtardÄ±. Durumu iyi olanlar gölün orta kÄ±sÄ±mlarÄ±na bÄ±rakÄ±lÄ±rken, hasta olanlar tedavi için veterinere götürüldü" dedi.

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abd seÃ§imler

ABD'de yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸmÃ¼fettiÅŸi Michael Horowitz'in, KasÄ±m ayÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden Ã¶nce hem FBI, hem de Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi