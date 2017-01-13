Donan gÃ¶le saplanan kuÄŸulara acil mÃ¼dahale

Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (EMERCOM) bir ekip KÄ±rÄ±m'da donan gÃ¶le saplanan kuÄŸularÄ± kurtardÄ±
Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (EMERCOM) bir ekip KÄ±rÄ±m'da soÄŸuk havanÄ±n etkisiyle donan SasÄ±k SivaÅŸ Gölü'nde saplanan kuÄŸularÄ± kurtardÄ±.KÄ±rÄ±m'daki SasÄ±k SivaÅŸ Gölü'ndeki kuÄŸular ÅŸiddetli soÄŸuÄŸun etkisiyle donan sularÄ±n içinde saplÄ± kaldÄ±. Olay sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±rken, Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± duruma müdahalede bulundu.RÄ°A Novosti'ye konuÅŸan bir bakanlÄ±k yetkilisi "DalgÄ±çlar buzu kÄ±rarak kuÄŸularÄ± saplandÄ±klarÄ± yerden kurtardÄ±. Durumu iyi olanlar gölün orta kÄ±sÄ±mlarÄ±na bÄ±rakÄ±lÄ±rken, hasta olanlar tedavi için veterinere götürüldü" dedi.