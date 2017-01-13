Ana Sayfa | DÃœNYA 13/01/2017 10:43

Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± af ilanÄ± ile 500 Suriyeli teslim oldu


Suriye HÃ¼kÃ¼meti af ilan edince 500 kiÅŸi silahlarÄ±nÄ± teslim etti.

Suriye Arap Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre Suriye'nin Berada Vadisi'nde bulunan köy ve kasabalarda yüzlerce kiÅŸi Suriye Hükümeti'nin ilan ettiÄŸi af kapsamÄ±nda silahlarÄ± ile teslim olup aftan yararlandÄ±.SANA'nÄ±n haberine göre Berada Vadisi Ulusal UzlaÅŸma sorumlusu Ali Muhammed Yusuf aralarÄ±nda 60 silahlÄ± kiÅŸinin de bulunduÄŸu 500 kiÅŸinin çÄ±karÄ±lan af kapsamÄ±nda teslim olmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸlemlerinin yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"BÖLGE TERÖRÄ°STLERDEN ARINDIRILACAK"

Berada Vadisinin kÄ±sa süre içinde tamamÄ±yla terör ve silahlÄ±lardan arÄ±ndÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Yusuf, bu bölgelerdeki devlet kurumlarÄ±nÄ±n yeniden faaliyete gireceÄŸini, teröristler tarafÄ±ndan sabote edilen altyapÄ± ve hizmet kurumlarÄ±nÄ±n da onarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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