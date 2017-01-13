Ana Sayfa | DÃœNYA 13/01/2017 10:53

Sesiyle gÃ¶nÃ¼lleri fetheden kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã¼lkede sembol haline geldi


Ä°ran'da gÃ¶rme engelli 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Fatema, sesiyle herkesi Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±.

Görme engelinin yanÄ± sÄ±ra nadir görülen ve genlerden kaynaklÄ±, kemiklerin kolayca kÄ±rÄ±lma durumu olan mermer hastalÄ±ÄŸÄ±na sahip olan Fatema, tüm rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na raÄŸmen ülkesinde cesaret, yetenek ve aklÄ±n sembolü haline geldi.

ÜLKEDE SEMBOL HALÄ°NE GELDÄ°

Klasik Fars romanslarÄ± olan tasnif gibi eserlerle dolu repertuvarÄ±ndan ÅŸarkÄ±lar seslendiren Fatema, son haftalarda en çok konuÅŸulan isimlerden oldu.Fatema'nÄ±n yeteneÄŸini göstermesine ise gitarist Reza Åžiri yardÄ±mcÄ± oldu. Åžiri, Fatema ile çeÅŸitli televizyon programlarÄ±na katÄ±larak onun seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±larÄ± çalÄ±yor. Fatema ve ailesi, televizyon programlarÄ±ndan edindikleri gelirlerle yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda konserler düzenlemeyi planlÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± af ilanÄ± ile 500 Suriyeli teslim oldu

Suriye HÃ¼kÃ¼meti af ilan edince 500 kiÅŸi silahlarÄ±nÄ± teslim etti.

kuÄŸu

Donan gÃ¶le saplanan kuÄŸulara acil mÃ¼dahale

Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (EMERCOM) bir ekip KÄ±rÄ±m'da donan gÃ¶le saplanan kuÄŸularÄ± kurtardÄ±

abd seÃ§imler

ABD'de yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸmÃ¼fettiÅŸi Michael Horowitz'in, KasÄ±m ayÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden Ã¶nce hem FBI, hem de Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi