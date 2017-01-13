Sesiyle gÃ¶nÃ¼lleri fetheden kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã¼lkede sembol haline geldi

Ä°ran'da gÃ¶rme engelli 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Fatema, sesiyle herkesi Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±.

Görme engelinin yanÄ± sÄ±ra nadir görülen ve genlerden kaynaklÄ±, kemiklerin kolayca kÄ±rÄ±lma durumu olan mermer hastalÄ±ÄŸÄ±na sahip olan Fatema, tüm rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na raÄŸmen ülkesinde cesaret, yetenek ve aklÄ±n sembolü haline geldi.

ÜLKEDE SEMBOL HALÄ°NE GELDÄ°

Klasik Fars romanslarÄ± olan tasnif gibi eserlerle dolu repertuvarÄ±ndan ÅŸarkÄ±lar seslendiren Fatema, son haftalarda en çok konuÅŸulan isimlerden oldu.Fatema'nÄ±n yeteneÄŸini göstermesine ise gitarist Reza Åžiri yardÄ±mcÄ± oldu. Åžiri, Fatema ile çeÅŸitli televizyon programlarÄ±na katÄ±larak onun seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±larÄ± çalÄ±yor. Fatema ve ailesi, televizyon programlarÄ±ndan edindikleri gelirlerle yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda konserler düzenlemeyi planlÄ±yor.