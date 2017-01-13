Ã‡in'den ABD'ye gÃ¶zdaÄŸÄ± Askeri Ã§atÄ±ÅŸmaya hazÄ±rlÄ±klÄ± olun

20 Ocak'ta gÃ¶reve baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n kabinesindeki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± olan Rex Tillerson'Ä±n "Ã‡in'in, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki adalara eriÅŸimini engellemeliyiz." sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k Ã‡in'den Ã§ok sert tepki geldi.

Çin, göreve gelecek yeni ABD yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne eriÅŸmekten alÄ±koymayÄ± denemesi durumunda "askeri çatÄ±ÅŸmaya hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± gerektiÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Ülkedeki resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan "Global Times" gazetesinin bugünkü baÅŸyazÄ±sÄ±nda, ABD'de 20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralacak Donald Trump'Ä±n kabinesinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± olan Rex Tillerson'Ä±n "Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adalara eriÅŸimini engellemeliyiz." sözlerine sert tepki gösterildi.

ÇÄ°N'Ä°N MEVCUT ORDU GÜCÜNE VURGU YAPILDI

Tillerson'un "Senatörlerin desteÄŸini kazanmak için Çin'e karÅŸÄ± sert bir tutum takÄ±nÄ±yor gözüktüÄŸü" savunulan baÅŸyazÄ±da, "Çin'in mevcut ordu gücü ve bu konudaki hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± göz önünde bulundurulduÄŸunda, gelecek Washington yönetimi, büyük ölçekli bir savaÅŸÄ± göze almadÄ±ÄŸÄ± sürece Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalara eriÅŸimini engelleme konusunda baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamayacaktÄ±r." ifadesine yer verildi.

''SAVAÅž HAZIRLIÄžI YOKSA BU KALKIÅžMA APTALLIK OLUR''

BaÅŸyazÄ±da, "Trump ve ekibi, göreve geldikten sonra böyle bir planlarÄ± varsa askeri çatÄ±ÅŸmaya hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±. Aksi durumda böyle bir kalkÄ±ÅŸma aptallÄ±k olur." yorumu da yer aldÄ±.Çinli yetkililer, ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Donald Trump'Ä±n geçen ay diplomatik teamüllere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideriyle doÄŸrudan telefon görüÅŸmesi yapmasÄ±na da tepki göstermiÅŸti.Çin, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yönetimini Çin halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yönünde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunun altÄ±nÄ± çizmiÅŸti.

'Ä°NTÄ°KAM UYARISI' YAPILMIÅžTI

Global Times gazetesi, hafta sonu yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÅŸyazÄ±da da "Trump'Ä±n görevi devraldÄ±ktan sonra Tek Çin PolitikasÄ±'nÄ± reddetmesi halinde Çin halkÄ±nÄ±n, Pekin yönetiminden intikam alÄ±nmasÄ± talebinde bulunacaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Milliyetçi bir gazeteci kadrosundan oluÅŸan gazete, doÄŸrudan Çin Komünist Partisine (ÇKP) baÄŸlÄ± yayÄ±n yapÄ±yor.

GÜNEY ÇÄ°N DENÄ°ZÄ°'NDE 'EGEMENLÄ°K' TARTIÅžMASI

Güney Çin Denizi'nde oluÅŸturduÄŸu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inÅŸa ederek ihtilaflÄ± sularda konumunu güçlendirmeye çalÄ±ÅŸan Pekin yönetimi, yeraltÄ± kaynaklarÄ± açÄ±sÄ±ndan zengin Güney Çin Denizi'nde baÅŸta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bölge ülkeleriyle egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸÄ±yor. Bölge üzerinden yapÄ±lan gemi taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dünya genelinde her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 5 trilyon dolarlÄ±k ticaret gerçekleÅŸiyor.

''PROVOKATÄ°F EYLEMLERE CEVAP VERÄ°LECEK''

Çin Devlet Konseyince, önceki gün yayÄ±mlanan raporda "Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik haklarÄ±nÄ± ihlale yönelik provokatif eylemlere gereken cevabÄ±n verileceÄŸi" açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Pekin hükümeti, Güney Çin Denizi'nde yaklaÅŸÄ±k üç milyon kilometrekare büyüklüÄŸündeki bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasÄ±nÄ± 1940'lardan kalma bir haritaya dayandÄ±rÄ±yor.

TAHKÄ°M MAHKEMESÄ°, ÇÄ°N ALEYHÄ°NE KARAR VERMÄ°ÅžTÄ°

Filipinler, Pekin yönetimi ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ihtilaflar sonucu geçen yÄ±l konuyu UluslararasÄ± Daimi Tahkim Mahkemesine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Hollanda'nÄ±n Lahey kentindeki mahkeme, "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸuna" hükmetmiÅŸti. Pekin bu kararÄ± "tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±" açÄ±klamÄ±ÅŸ, ABD yönetimi ise mahkemeden çÄ±kan sonucu, meselenin barÄ±ÅŸçÄ±l çözümü adÄ±na "önemli bir katkÄ±" olarak nitelendirmiÅŸti.

OBAMA YÖNETÄ°MÄ°NDEN 'BÖLGEYÄ° ASKERÄ°LEÅžTÄ°RÄ°YORLAR' SUÇLAMASI

Obama yönetimi, ihtilaflÄ± Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüÄŸü olan uluslararasÄ± sulara dahil olduÄŸunu ileri sürerek, bölgeye askeri unsurlar gönderiyordu. ABD yetkilileri, tartÄ±ÅŸmalÄ± sulardaki yapay adalarda tesisler inÅŸa eden Çin'e "uluslararasÄ± hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileÅŸtirdiÄŸi" suçlamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.