AÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ baÅŸkanlÄ±k TÃ¼rkiye'yi AB Ã¼yeliÄŸinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±r

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mario Giro, verdiÄŸi mÃ¼lakatta baÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§ilmesinin TÃ¼rkiye'yi AB Ã¼yeliÄŸinden uzaklaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± savundu

Mario Giro mülakatta, Türkiye'deki geliÅŸmeleri ve bunlarÄ±n AB ile iliÅŸkilere yansÄ±malarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Giro, gazetenin "Muhalefetten 10 milletvekili hapisteyken Türk meclisi anayasa reformunu görüÅŸmeye baÅŸladÄ±. Neden uluslararasÄ± camia buna tepki vermiyor?" sorusuna yanÄ±t verirken "tepki verildiÄŸini" söyleyerek, "Daha da fazla güç sahibi bir baÅŸkanÄ±n olduÄŸu sisteminin Türkiye'nin AB'ye girme talebiyle örtüÅŸmediÄŸini söylediklerini" aktardÄ±.

Giro, "(Ä°talya ile Türkiye arasÄ±nda) mevcut cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ötesinde bir tarihi dostluk baÄŸÄ± var… Türklerle açÄ±k ÅŸekilde diyalog kuruyoruz, hemfikir olduÄŸumuz konularÄ± da olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konularÄ± da dile getiriyoruz. Türklerin AB üyeliÄŸinin bir dizi haklara saygÄ± göstermekten geçtiÄŸini dikkate almalarÄ± koÅŸuluyla Ä°talya Türkiye'nin üyeliÄŸine her zaman destek verdi. Ancak aksi yönde yasa deÄŸiÅŸiklikleri olursa Avrupa Türkiye'den uzaklaÅŸÄ±r" dedi.

'EleÅŸtirilerimizi yapmaktan geri durmuyoruz'

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mario Giro, Il Manifesto'nun "Ä°talyan hükümeti Türk hükümetine baskÄ± yapÄ±yor mu?" sorusuna ise Giro ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"Biz her zaman, demokrasi geleneÄŸimizde herkesin haklarÄ±na saygÄ± gösterilmesine, sivil ve siyasi haklarÄ±n çerçevesi dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lmamasÄ±na büyük önem verdiÄŸimizi söyledik. Türkiye'deki ÅŸartlarÄ±n sÄ±radÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z ancak Türklerle diyaloÄŸumuzda bir yandan aylardÄ±r terör saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Ankara ile dayanÄ±ÅŸma sergilerken bir yandan da gözlem ve eleÅŸtirilerimizi yapmaktan geri durmuyoruz."

Giro ayrÄ±ca Türkiye'nin içinde bulunduÄŸu durumun "arka planÄ±nda" Kürt meselesinin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek "Bu sorun demokratik yollarla çözülmelidir" dedi.

Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Türkiye'nin OrtadoÄŸu'daki rolüyle ilgili bir soruyu yanÄ±tlarken de ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Suriye'de son yÄ±llarda yaÅŸananlar konusunda Ankara ile her zaman aynÄ± fikirde olmadÄ±k ancak OrtadoÄŸu'da istikrar için Türkiye'nin temel önemde ve gerekli olduÄŸuna inanÄ±yoruz. EÄŸer OrtadoÄŸu'nun bütün istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ithal ederse bize de iletir: aynÄ± teknedeyiz."