Ana Sayfa | DÃœNYA 13/01/2017 18:05

Havada panik anlarÄ± iki yolcu birbirine girdi

uÃ§akta kavga

Daily Mail'in haberine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 10 bin feet irtifada iki yolcu arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavga nedeniyle uÃ§ak Ä°stanbul'a acil iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±

Åžoke eden olayÄ±n görüntüleri de yayÄ±mlandÄ±. Videoda, daha genç olan yolcunun, yaÅŸlÄ± yolcuyu defalarca yumrukladÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Kavga eden iki adamÄ± ayÄ±rmak için diÄŸer yolcular da araya giriyor.Beyrut'taki Refik Hariri UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya gitmek için havalanan uçaktaki olayÄ±n ÇarÅŸamba günü yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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