Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Suriye'deki ateÅŸkes iÃ§in TÃ¼rkiye ve Rusya'ya Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Suriye'deki ateÅŸkese baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n sahip olduÄŸu Ã¶neme dikkat Ã§ekti

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Londra'da temaslarda bulunan Yeni Zelanda BaÅŸbakanÄ± Bill English ile bir araya geldi. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k'ta düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda May, Brexit sürecini resmen baÅŸlatacak Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini mart ayÄ± sonundan önce iÅŸleteceklerini hatÄ±rlatarak, "Gelecek hafta ise müzakerelerdeki amaçlarÄ±mÄ±zÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±m." dedi.

BirleÅŸik KrallÄ±k ile Yeni Zelanda arasÄ±ndaki ticaret hacminin geçen yÄ±l 3 milyar dolardan fazla olduÄŸunu belirten Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, ülkesinin AB'den ayrÄ±lmasÄ±yla birlikte iki ülke arasÄ±nda bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Suriye konusunun da görüÅŸmede ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten May, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Suriye'de geçen ay varÄ±lan kÄ±rÄ±lgan ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Astana'da bu ay yapÄ±lacak görüÅŸmelerde uygun koÅŸullarÄ± oluÅŸturmak için Rusya ve Türkiye'nin ateÅŸkese baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ± için nüfuzlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± önemli. Müzakerelere geri dönülmesi için ortaya konulan çabalarÄ± destekliyoruz. Çünkü, bu korkunç savaÅŸa son vermenin tek yolu, gerçek ve kapsayÄ±cÄ± siyasi bir çözüme geçiÅŸ süreci saÄŸlamaktÄ±r."

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu 4 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ateÅŸkese uyulmasÄ± halinde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'daki görüÅŸmelerin 23 Ocak'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Yeni Zelanda BaÅŸbakanÄ± English de basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BirleÅŸik KrallÄ±k AB'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda iki ülke arasÄ±ndaki güçlü iliÅŸkilerin korunacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, iki ülke arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±na varmak için görüÅŸmeler yürütmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± kaydetti.