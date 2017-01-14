Ana Sayfa | DÃœNYA 14/01/2017 06:40

Trump Rusya ile iyi iliÅŸkiler kurarsak Moskova'ya yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rabiliriz dedi

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ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, ABD'nin Rusya ve Ã‡in'le kuracaÄŸÄ± iliÅŸkiler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BaÅŸkanlÄ±k görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldÄ±ktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± bir süre devam ettireceÄŸini belirten Trump, Moskova ile iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirilirse yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±labileceÄŸini dile getirdi.Trump, "Ä°yi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardÄ±mcÄ± olursa neden iyi ÅŸeyler yapan birisine yaptÄ±rÄ±m uygulayasÄ±nÄ±z?" dedi.

ABD'nin "Tek Çin" politikasÄ±

Tayvan'Ä± Çin'in bir parçasÄ± olarak kabul eden ABD'nin "Tek Çin" politikasÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Trump, Çin ile her ÅŸeyi müzakere edebileceklerini bildirdi.

Donald Trump, Çin'in ticari uygulamalarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmazsa "Tek Çin" politikasÄ±na baÄŸlÄ± kalmayabileceÄŸini sözlerine ekledi.ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±nda Tayvan ile diplomatik iliÅŸkilerini kesmesinden bu yana baÅŸkan seçilmesinin ardÄ±ndan Trump'Ä±n ilk kez Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüÅŸmesi yapmasÄ±, Çin'de endiÅŸeye neden olmuÅŸtu.

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