Rusya ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ± yoluyla mÃ¼dahale etti mi diye araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Rusya'nÄ±n ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ± yoluyla mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin ABD tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

ABD Senatosu Ä°stihbarat Komitesinin baÅŸkanÄ± Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr ile baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner, soruÅŸturmayla ilgili ortak bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.AçÄ±klamada, Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± yoluyla müdahalesi iddialarÄ± kapsamÄ±nda konuyla ilgili kiÅŸilerin de soruÅŸturmaya dahil edileceÄŸi bildirildi. Bu durumda, ABD'nin seçilmiÅŸ baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kampanya ekibinden bazÄ± görevlilerin Moskova'daki bazÄ± kiÅŸilerle "siber saldÄ±rÄ±" konusunda görüÅŸüp görüÅŸmediÄŸinin de araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.Burr ile Warner, açÄ±klamalarÄ±nda, "ABD'yi etkileyen Rus istihbarat eylemlerinin boyutunun tam olarak ne olduÄŸunu anlamanÄ±n çok önemli olduÄŸuna inanÄ±yoruz." ifadesine yer verildi.