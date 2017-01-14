SarÄ± humma tehlikesine karÅŸÄ± o Ã¼lkede acil durum ilan edildi

Brezilya'da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin sarÄ± humma salgÄ±nÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan 180 gÃ¼nlÃ¼k acil durum ilan edildi

Minas Gerais eyaleti Valisi Fernando Pimentel, eyaletin kuzeydoÄŸusundaki sarÄ± humma salgÄ±nÄ±yla mücadele etmek için acil durum ilan edildiÄŸini belirtti.Acil durumun geçerli olacaÄŸÄ± 150'den fazla ÅŸehir bulunduÄŸunu söyleyen Pimentel, bu ÅŸehirlerden yalnÄ±zca 21'inde ÅŸüpheli sarÄ± humma vakasÄ± görüldüÄŸünü kaydetti.Eyalette ÅŸimdiye kadar, ÅŸüpheli 48 sarÄ± humma vakasÄ± görüldüÄŸünü bildiren Pimentel, laboratuvarlarÄ±n, sekiz kiÅŸinin hastalÄ±k nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Minas Gerais eyaletinin kuzeydoÄŸusundaki bazÄ± ÅŸehirlerde hafta baÅŸÄ±nda acil durum ilan edilmiÅŸti.