Ana Sayfa | DÃœNYA 14/01/2017 07:14

SarÄ± humma tehlikesine karÅŸÄ± o Ã¼lkede acil durum ilan edildi

sarÄ± humma

Brezilya'da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin sarÄ± humma salgÄ±nÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan 180 gÃ¼nlÃ¼k acil durum ilan edildi

Minas Gerais eyaleti Valisi Fernando Pimentel, eyaletin  kuzeydoÄŸusundaki sarÄ± humma salgÄ±nÄ±yla mücadele etmek için acil durum ilan  edildiÄŸini belirtti.Acil durumun geçerli olacaÄŸÄ± 150'den fazla ÅŸehir bulunduÄŸunu söyleyen  Pimentel, bu ÅŸehirlerden yalnÄ±zca 21'inde ÅŸüpheli sarÄ± humma vakasÄ± görüldüÄŸünü  kaydetti.Eyalette ÅŸimdiye kadar, ÅŸüpheli 48 sarÄ± humma vakasÄ± görüldüÄŸünü  bildiren Pimentel, laboratuvarlarÄ±n, sekiz kiÅŸinin hastalÄ±k nedeniyle hayatÄ±nÄ±  kaybettiÄŸini doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Minas Gerais eyaletinin kuzeydoÄŸusundaki bazÄ± ÅŸehirlerde hafta baÅŸÄ±nda  acil durum ilan edilmiÅŸti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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