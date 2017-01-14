Rus sÃ¶zcÃ¼ Zaharova IÅžÄ°D ve El Nusra kimyasal silah kullanÄ±yor dedi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D ve El Nusra'nÄ±n kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Maria Zaharova, "Â“OrtadoÄŸuÂ’'da, özellikle de Suriye ve Irak'Â’ta durmadan meydana gelen kimyasal terör olaylarÄ± endiÅŸe verici. Ä°ÅžÄ°D, el Nusra Cephesi ve onlara baÄŸlÄ± terör gruplarÄ± sadece klor gibi kimya maddelerin kullanmakla kalmayÄ±p iperit ve sinir gazÄ± dahil olmak üzere tam manasÄ±yla kimyasal silah kullanÄ±yorÂ“" diye konuÅŸtu.