Ana Sayfa | DÃœNYA 14/01/2017 10:20

Rus sÃ¶zcÃ¼ Zaharova IÅžÄ°D ve El Nusra kimyasal silah kullanÄ±yor dedi

Maria Zaharova

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D ve El Nusra'nÄ±n kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Maria Zaharova, "Â“OrtadoÄŸuÂ’'da, özellikle de Suriye ve Irak'Â’ta durmadan meydana gelen kimyasal terör olaylarÄ± endiÅŸe verici. Ä°ÅžÄ°D, el Nusra Cephesi ve onlara baÄŸlÄ± terör gruplarÄ± sadece klor gibi kimya maddelerin kullanmakla kalmayÄ±p iperit ve sinir gazÄ± dahil olmak üzere tam manasÄ±yla kimyasal silah kullanÄ±yorÂ“" diye konuÅŸtu.

 
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