Ä°dlib'de pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Ä°dlib'in Maaret el-Misrin kasabasÄ±nda pazar yerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± sonucunda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 21 kiÅŸi yaralandÄ±

Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib kentine baÄŸlÄ± Maarret el-Misrin kasabasÄ±nda, pazar yerine düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 10 sivilin öldüÄŸü, 21'inin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Maarret el-Misrin'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yahya, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye ordusuna ait bir savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n Ä°dlib'in kuzeyindeki Maarret el-Misrin kasabasÄ±nda pazar yerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da olduÄŸu 10 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 21 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Yahya, sivil savunma ekiplerinin yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n enkazlarÄ± altÄ±nda kalanlara ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yahya, pazar yerindeki dükkanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n hasar gördüÄŸünü vurguladÄ±.Suriye'de çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸündeki ateÅŸkes 30 AralÄ±k'ta yürürlüÄŸe girmiÅŸti. Ancak rejim güçleri, baÅŸkent Åžam'daki DoÄŸu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde, Dera ilinde ve Halep ilinin güney kÄ±rsalÄ±nda ateÅŸkes ihlallerini sürdürüyor.