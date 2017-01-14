DAEÅž Afganistan'da 65 evi ateÅŸe verdi

Afganistan'da terÃ¶r nedeniyle boÅŸaltÄ±lan kÃ¶ylerden birine saldÄ±ran DAEÅž, 65 evi ateÅŸe verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinin Kot ilçesinde terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ± boÅŸaltÄ±lan bir köyde evleri yaktÄ±.Nangarhar valiliÄŸi sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, DEAÅž üyelerinin, Kot ilçesinin Bab Gundey köyünde 65 evi ateÅŸe verdiÄŸini belirtti.

EVLER TERÖR TEHDÄ°DÄ°YLE BOÅžALTILMIÅžTI

AteÅŸe verilen evlerin daha önce terör tehdidi nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hogyani, evlerin tamamen kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini söyledi.Hogyani, DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n bu tür eylemlerle halka korku salmak istediÄŸini kaydetti.