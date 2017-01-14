Trump daha baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmadan Ä°ngiltere Rusya ve Ä°srail'i karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna 6 gÃ¼n kala Ä°ngiltere, Rusya ve Ä°srail'de gerilim yarattÄ±.

Eski MI6 ajanÄ±nÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya ile iliÅŸkisine yönelik ÅŸantaj dosyasÄ±nÄ± Ä°ngiliz hükümetinini izniyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve ajanÄ±n korumaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberi Ä°ngiltere'de siyasi gündeme damgasÄ±nÄ± vurdu. Beyaz Saray kapÄ±larÄ±nÄ±n Londra'ya kapanma ihtimali Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lmayÄ± savunan Brexitçiler'i telaÅŸlandÄ±rdÄ±. AB'den ayrÄ±lÄ±k yanlÄ±larÄ±, kirli dosyanÄ±n kendilerini de hedef almÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan ÅŸüphe ediyor.

ÇÄ°N'DEN ABD'YE SAVAÅž TEHDÄ°DÄ°

Pekin yönetimi ise Trump yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne eriÅŸmekten alÄ±koymayÄ± denemesi durumunda büyük çaplÄ± savaÅŸ çÄ±karmakla tehdit etti. Çin, göreve gelecek yeni ABD yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne eriÅŸmekten alÄ±koymayÄ± denemesi durumunda "askeri çatÄ±ÅŸmaya hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± gerektiÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ülkedeki resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan "Globalm Ties" gazetesinin dünkü baÅŸyazÄ±sÄ±nda, Donald Trump'Ä±n kabinesinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± olan Rex Tillerson'Ä±n "Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adalara eriÅŸimini engellemeliyiz" sözlerine sert tepki gösterildi. ABD istihbaratÄ±nÄ±n, Donald Trump'la istihbarat paylaÅŸmamasÄ± yönünde Ä°srail'i uyardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

HÜKÜMETE ÜLTÄ°MATOM

Ä°ngiliz Daily Telegraph gazetesi, Donald Trump'Ä±n Rusya ile iliÅŸkisine yönelik kirli dosyayÄ± hazÄ±rlayan eski MI6 ajanÄ± Christopher Steele'in FBI yetkilileriyle, Ä°ngiliz hükümetinin izni sonrasÄ± görüÅŸtüÄŸünü yazdÄ±. AjanÄ±n "güvenli bir eve" yerleÅŸtirildiÄŸi de anlaÅŸÄ±lÄ±nca Muhafazakar Parti vekilleri Londra yönetiminden ve Ä°ngiliz istihbaratÄ± MI6'dan Steele'e destek saÄŸlamayÄ± derhal bÄ±rakmalarÄ±nÄ± istedi.

Ä°NGÄ°LTERE BAÅžBAKANI ABD'YE GÄ°TMEKTEN ENDÄ°ÅžELÄ°

YaÅŸanan son geliÅŸmelerin, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in önümüzdeki haftalarda gerçekleÅŸtireceÄŸi Washington ziyaretini tehlikeye sokmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa, Ä°ngiliz hükümetinin "ÅŸantaj dosyasÄ±" ile bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda Trump'a güvence vermesi konusunda baskÄ± artÄ±yor. Eski UKIP lideri Nigel Farage da bu yönde bir garanti verilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Ä°KÄ°NCÄ° DOSYA VAR!

BBC, ikinci bir dosya olduÄŸunu savundu. Haberde "DoÄŸu Avrupa istihbarat masasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki kiÅŸinin" cinsel içerikli kasetlerin var olduÄŸunu söylediÄŸi ileri sürüldü. (Yeni Åžafak)