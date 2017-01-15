Cezaevinde bÃ¼yÃ¼k isyan Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Brezilya'da mahkumlar isyan Ã§Ä±karttÄ±, en az 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Brezilya cezaevi olaylarÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Brezilya'nÄ±n Rio Grande do Norte eyaletinde bir cezaevinde mahkumlar isyan baÅŸlattÄ±. Yetkililer, Alcaçuz cezaevinde çÄ±kan isyanda en az 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi. Cezaevinde iki grup arasÄ±ndaki kavga sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen isyanÄ±n henüz kontrol altÄ±na alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkililer, bölgeye çok sayÄ±da polis ve özel kuvvetin gönderildiÄŸini söyledi. Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve VatandaÅŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 620 kiÅŸilik kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum bulunuyor. Brezilya’da yeni yÄ±lla beraber baÅŸlayan cezaevi isyanlarÄ±nda yüze yakÄ±n kiÅŸi öldü. Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ± için Ordu birliklerini cezaevlerinin yakÄ±nlarÄ±na yerleÅŸtirdi.

21 MAHKUM FÄ°RAR ETTÄ°

Brezilya’nÄ±n Bahia eyaletinde Salvador ÅŸehrine 185 km uzaklÄ±ktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde cezaevine gönderilmek üzere hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtÄ±. Bahia Kamu Polisi, olayÄ±n ardÄ±ndan yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma sonucunda 6 mahkumun yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeniden polis merkezine getirildiÄŸini bildirdi. Hücrede bulunan 3 kadÄ±nÄ±n firarda yer almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MahkumlarÄ±n hücre pencerelerindeki demirlerden birini yerinden çÄ±karttÄ±ktan sonra bununla hücre kilitlerini kÄ±rarak firar ettiÄŸi ifade edildi. Kaçan mahkumlarÄ±n çoÄŸunun mahkeme tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan suçlu bulunduklarÄ± ve ve cezaevine nakledilmeyi bekledikleri açÄ±klandÄ±. Son olayla birlikte 24 saat içinde Bahia eyaletinde ikinci toplu firar vakasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ oldu. Salvador'daki Mata Escura Hapishane kompleksinde tutulan 17 mahkum, 13 Ocak Cuma günü bir hücrenin demirlerini testere ile keserek kaçtÄ±. Kamu polisi ve askeri polis kaçaklarÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.