Ana Sayfa | DÃœNYA 15/01/2017 09:55

Cezaevinde bÃ¼yÃ¼k isyan Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var


Brezilya'da mahkumlar isyan Ã§Ä±karttÄ±, en az 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Brezilya cezaevi olaylarÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Brezilya'nÄ±n Rio Grande do Norte eyaletinde bir  cezaevinde mahkumlar isyan baÅŸlattÄ±. Yetkililer, Alcaçuz cezaevinde çÄ±kan isyanda en az 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ±  kaybettiÄŸini bildirdi. Cezaevinde iki grup arasÄ±ndaki kavga sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen  isyanÄ±n henüz kontrol altÄ±na alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkililer, bölgeye çok  sayÄ±da polis ve özel kuvvetin gönderildiÄŸini söyledi. Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve VatandaÅŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan  yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 620 kiÅŸilik kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum  bulunuyor.  Brezilya’da yeni yÄ±lla beraber baÅŸlayan cezaevi isyanlarÄ±nda yüze  yakÄ±n kiÅŸi öldü.  Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliÄŸin  saÄŸlanmasÄ± için Ordu birliklerini cezaevlerinin yakÄ±nlarÄ±na yerleÅŸtirdi.

21 MAHKUM FÄ°RAR ETTÄ° 

Brezilya’nÄ±n Bahia eyaletinde Salvador ÅŸehrine 185 km  uzaklÄ±ktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde cezaevine gönderilmek üzere  hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtÄ±. Bahia Kamu Polisi, olayÄ±n ardÄ±ndan yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma sonucunda 6  mahkumun yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve  yeniden polis merkezine getirildiÄŸini bildirdi. Hücrede bulunan 3 kadÄ±nÄ±n firarda yer almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MahkumlarÄ±n   hücre pencerelerindeki demirlerden birini yerinden çÄ±karttÄ±ktan sonra bununla  hücre kilitlerini kÄ±rarak firar ettiÄŸi ifade edildi.  Kaçan mahkumlarÄ±n çoÄŸunun mahkeme tarafÄ±ndan  uyuÅŸturucu  kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan suçlu bulunduklarÄ± ve ve cezaevine nakledilmeyi bekledikleri  açÄ±klandÄ±. Son olayla birlikte  24 saat içinde Bahia eyaletinde ikinci toplu  firar vakasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ oldu. Salvador'daki Mata Escura Hapishane kompleksinde tutulan 17 mahkum, 13  Ocak Cuma günü    bir hücrenin demirlerini testere ile keserek kaçtÄ±. Kamu polisi  ve askeri polis kaçaklarÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

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