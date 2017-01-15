Spiker kendisiyle aynÄ± kÄ±yafeti giyen sunucu arkadaÅŸÄ±nÄ± azarladÄ±

AvustralyalÄ± spiker Amber Sherlock, canlÄ± yayÄ±nda aynÄ± renk kÄ±yafet giyen sunucu arkadaÅŸÄ±na Ã¶fkelendi.

Avustralya Nine News televizyonu sunucusu Amber Sherlock, canlÄ± yayÄ±nÄ±n hemen öncesinde sunucu arkadaÅŸÄ± Julie Snook'u aynÄ± renk kÄ±yafet giydiÄŸi için azarladÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir ay önce çekilen görüntülerde, sunucu Amber ve sunucu Julie, konuÅŸacaklarÄ± psikolog Sandy Rea ile üç farklÄ± stüdyodan canlÄ± yayÄ±na katÄ±lÄ±m saÄŸlayacaklardÄ±. Julie koltuÄŸuna oturduÄŸunda beyaz elbise giydiÄŸini gören Amber, kendisinin ve psikolog konuÄŸunun da kÄ±yafette beyaz rengi seçtiÄŸini gerekçe göstererek sunucu arkadaÅŸÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

AYNI RENK GÄ°YDÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖRÜNCE ARKADAÅžINI ADETA HAÅžLADI

Julie programÄ±n öncesinde aslÄ±nda mavi renkte bir kÄ±yafet seçtiÄŸini fakat yayÄ±n öncesinde mavi ceketini giymeyi unuttuÄŸunu söyledi. Sunucu arkadaÅŸÄ±nÄ±n mazeretini göz ardÄ± eden Amber adeta sinir krizi geçirdi. Amber'in: "Julie'nin üzerine bir ceket giymesi gerekiyor çünkü hepimiz beyaz giyiyoruz. YayÄ±na çÄ±kmadan önce ona söylemiÅŸtim, Julie üzerine bir ceket giymen gerekiyor." sözlerine sunucu arkadaÅŸÄ± Julie: "Alelacele çÄ±ktÄ±m, vaktim yoktu." diye cevap verince daha da sinirlenen Amber: "Hadi oradan, sana iki saat önce söyledim. Åžimdi sana karÅŸÄ± böyle konuÅŸuyorsam sebepsiz deÄŸil. GardÄ±robumuzdan sorumlu kÄ±zÄ± sinirlendireceksin. Üçümüz de aynÄ± renk kÄ±yafetle olamayÄ±z." sözleriyle sunucu arkadaÅŸÄ±na kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°KÄ° SUNUCUNUN SÖZ DÜELLOSU KONUÄžU RAHATSIZ ETTÄ°

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± sözlerle iyice hararetlenen tartÄ±ÅŸmada Julie: "Bu eÄŸer bir problemse ben çÄ±kÄ±p gideyim. Gerçekten unuttum!" deyince Amber gergin bir sesle: "Güzel, hadi git, eÄŸer yapmak istediÄŸin buysa. Hadi ama, üstüne bir ceket giy. Sana iki buçuk saat önce söylemiÅŸtim. Bu çok zor bir talep deÄŸildi." diyerek cevap verdi. Ä°ki sunucu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± söz düellosuna girince ÅŸaÅŸÄ±p kalan psikolog konuÄŸun, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tuhaf durumdan rahatsÄ±z olduÄŸu gözlendi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda Julie üzerine siyah bir ceket giyerek beyaz giysisini örttü.

ÖFKELÄ° SUNUCU TARTIÅžMANIN SEBEBÄ°NÄ° CANLI YAYIN STRESÄ°NE BAÄžLADI

CanlÄ± yayÄ±n öncesi iki sunucunun karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± görüntüler 'mumbrella.com.au' sitesinde yayÄ±nlandÄ±. Olay video, sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±nca hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde üne kavuÅŸtu. Görüntülerin kamuoyuna yansÄ±masÄ± sonrasÄ±nda eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi haline gelen Amber Sherlock bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. Nine News sunucusu tartÄ±ÅŸmanÄ±n sebebini canlÄ± yayÄ±n stresine baÄŸlayarak: "CanlÄ± haber bülteni sunmanÄ±n baskÄ±sÄ±yla muhtemelen biraz fazla tepki verdim." dedi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n diÄŸer tarafÄ± olan Julie de: "Ne diyebilirim ki? Amber ve ben beyaz rengi gerçekten çok seviyoruz. Amber ve ben iyi arkadaÅŸÄ±z ve onunla çalÄ±ÅŸmayÄ± seviyorum. Habercilikte hÄ±zlÄ± hareket edilmesi gerekiyor ve bazen böyle ÅŸeyler yaÅŸanabiliyor." sözlerini dile getirdi.