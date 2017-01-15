PKK'lÄ± terÃ¶ristler peÅŸmerge gÃ¼Ã§leri komutanÄ± Behram Arif Yasin'i kaÃ§Ä±rdÄ±

PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri 7'nci Tugay KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Behram Arif Yasin, PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.

PKK'lÄ± teröristlerin, Barzani yönetimindeki Kuzey Irak'Ä±n Erbil kentine baÄŸlÄ± Rewanduz ilçesinde PeÅŸmerge Güçleri 7'nci Tugay Sözcüsü Ali WÄ±su'yu kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Barzani'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Rûdaw'Ä±n haberine göre, PeÅŸmerge Güçleri 7'nci Tugay KomutanÄ± Tümgeneral Behram Arif Yasin, PKK'lÄ± teröristlerin bu sabah saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda Werte nahiyesine baÄŸlÄ± Zargeli köyünde Ali WÄ±su'yu 'alÄ±koyduÄŸunu' belirtti.

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Ali WÄ±su'nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için PKK ile görüÅŸtüklerini ifade eden Tümgeneral Yasin, "PKK serbest bÄ±rakmak istemiyor. EÄŸer yarÄ±na kadar serbest bÄ±rakmazlarsa tavrÄ±mÄ±zÄ± koyacaÄŸÄ±z" dedi.

BARZANÄ° PKK'YA 'SÄ°NCAR'DAN ÇIKIN' DEMÄ°ÅžTÄ°

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani, geçtiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda terör örgütü PKK'nÄ±n Sincar'Ä± terk etmemesi halinde güç kullanacaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Mesur Barzani de PKK'nÄ±n Kuzey Irak'ta barÄ±nmasÄ±ndan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k dile getiriyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da, Sincar'Ä± ikinci Kandil haline getirmeye çalÄ±ÅŸan PKK'ya karÅŸÄ± IKBY'nin gerekeni yapmamasÄ± halinde Türkiye'nin müdahale edeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.