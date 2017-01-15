Ä°ngiltere'de 12 yaÅŸÄ±nda kÄ±z Ã§ocuÄŸunu sokak ortasÄ±nda tecavÃ¼z etti

Ä°ngiltere'nin Manchester eyaletinde 12 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z Ã§ocuÄŸuna sabah saatlerinde 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ tecavÃ¼z etti.

Ä°ngiltere Manchester'da 12 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z öÄŸrenci gündüz saatlerinde cadde üzerinde tek baÅŸÄ±na gezdiÄŸi sÄ±rada arkadan kendisini yaklaÅŸÄ±p kavrayan 16 yaÅŸÄ±ndaki bir genç erkek, 12 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± zorla bir dar sokaÄŸa götürüp tecavüz etti. SaldÄ±rganÄ±n henüz çocuk sayÄ±lan bir yaÅŸta olmasÄ± ise herkesin dikkatini çekti.

VATANDAÅžLAR YARDIM ETTÄ°, TECAVÜZCÜ TUTUKLANDI

Polisler genç kÄ±za tecavüz eden gencin eÅŸgalini çevre sakinleri ile paylaÅŸtÄ±.Çevre sakinlerinin yardÄ±mÄ± ile polis tarafÄ±ndan kÄ±sa süre içinde yakalan tecavüzcü genç tutuklandÄ±. Polis ayrÄ±ca bu tür durumlarda vatandaÅŸtan kendileri ile en kÄ±sa süre içinde iltiÅŸime geçmelerini söyledi. Polis yetkilileri bu tür olaylarÄ±n önüne geçmek için daha fazla polisin ÅŸehir içinde devriye gezeceÄŸini söylediler.