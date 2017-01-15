Ana Sayfa | DÃœNYA 15/01/2017 13:25

Gece kulÃ¼bÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti


Irak'ta gece kulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 12 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, BaÄŸdat'Ä±n merkezi Karrada bölgesine baÄŸlÄ± Sadun Caddesi'nde bulunan bir gece kulübüne bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi.SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi ölürken, 12 kiÅŸi de yaralandÄ±. BaÄŸdat, sÄ±k sÄ±k ÅŸiddet olaylarÄ± ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±lara sahne oluyor. IraklÄ± yetkililer, söz konusu saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda terör örgütü DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ±n bulunduÄŸunu ifade ediyor.

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